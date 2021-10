Jorge Javier Vázquez: “Marta Riesco confirmó la noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno”

Antonio David Flores y Olga Moreno siguen siendo los grandes protagonistas de la actualidad después de que el pasado miércoles una publicación afirmara que han roto su relación. A falta de confirmación o desmentido por parte de los protagonistas, los focos están centrados en la tercera en discordia, la reportera Marta Riesco quien unas horas antes intentaba zanjar la polémica a golpe de comunicado, recordando que ella no es “un personaje público” y denunciar que está sufriendo “una gran presión mediática y acoso permanente”.

Sin embargo, su nombre ha vuelto a salir a coalición en Sálvame, donde Vázquez ha sido el encargado de desvelar la “bomba” del lunes. “Tengo que decir algo que no sé si puedo decirlo porque me debo a la audiencia. La teoría que maneja el programa, mi programa, me aseguran que no es cierta, que no se ha tapado una infidelidad. ¿Cuáles son las teorías que se han manejado sobre este asunto hasta ahora?”, comenzaba diciendo Jorge Javier.

Tras asegurar que era “complicado dar la noticia por varias razones”, en su opinión ninguna de las que se barajan “es la verdadera” ya que Antonio David nunca quiso “que esta noticia saliera, o al menos él pretendía marcar los tiempos, pero por primera vez se le adelantaron. ¿Traicionándolo? No, no hay nadie que le haya hecho una jugada a Antonio David. No puedo contar cómo se conoce la noticia porque sería desvelar demasiado. Pero os voy a decir algo que os ayudará a atar cabos”, ha seguido muy misterioso.

Jorge Javier Vázquez: «Ana Rosa Quintana confirmó con fuerza la noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno porque se lo contó Marta Riesco» https://t.co/NnBSRbn1U4 — Telecinco (@telecincoes) October 25, 2021



“El miércoles aparece la noticia de que Antonio David y Olga Moreno se separan. Todos nos intentamos poner en contacto con los protagonistas de la noticia, pero ellos dicen que no tienen nada que comunicar. Ni afirman ni desmienten. Sin embargo hay una persona que normalmente no se moja en estos temas que afirma que lo de la separación es cierto”, ha continuado, refiriéndose a Ana Rosa Quintana, que en esta ocasión no dudó en confirmar de matera rotunda la separación, lo que sorprendió teniendo en cuenta que la periodista es muy cauta en estos temas. “La noticia es como si la palabra de Ana Rosa fuera palabra de Dios. Dijimos ostras Pedrín, que las tira con balín. ¿Por qué Ana Rosa Quintana confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación? Porque se lo confirmó Marta Riesco”, ha desvelado rotundo.

“Quiero dejar claro que Marta se pronuncia… Ella el sábado por la tarde envía un burofax. A las cuatro de la mañana publica un post en Instagram y luego lo borra a las seis. Parte de ese post está en el comunicado. Marta se ha emancipado hace unas semanas y hay informaciones de que podría ser para ver a su amigo Antonio David”, ha seguido el presentador de Sálvame, que también ha añadido que la noticia no ha pillado por sorpresa a Olga Moreno y que “Marta Riesco nunca ha pasado información, nunca ha traicionado a Antonio David. Ella se ha limitado a confirmar a Ana Rosa una noticia que sabía que era verdad. Ella no ha contado absolutamente nada”.