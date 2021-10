Terelu Campos y Edmundo Arrocet se reencuentran en el funeral Begoña Sierra

El fallecimiento de Begoña Sierra, fundadora del famoso Bingo Las Vegas, no solo supuso un duro golpe para sus familiares sino también para los muchos amigos que había hecho a lo largo de su vida. Todos ellos han se han reunido para darle el último adiós en una misa funeral llena de rostros conocidos en la que el gran ausente ha sido Kiko Hernández, quien pese a ser uno de sus amigos más íntimos ha optado por no acudir, quizás para mantenerse alejado de las cámaras, como dijo era su deseo.

Sí que ha acudido, visiblemente triste, Terelu Campos, que ha estado arropando a los familiares de la empresaria, a quien guardaba un gran cariño. «Se te va a echar mucho de menos querida Begoña», escribía en su perfil de Instagram al poco de su muerte. «Me enteré tarde, por eso no pude ir al tanatorio y me lo encontré en el periódico. Luego pude hablar con ellos para que me dijeran cuándo iba a ser el funeral. Creo que Begoña nos deja algo muy bonito, es muy triste cuando uno lucha tanto como ella es jodido. Me remueve su incansable lucha, sus ganas de vivir. Una persona especial, generosa, espléndida… Creo que ella como persona es un ejemplo a seguir, una persona bondadosa. Y eso muchas veces no está premiado en la vida, por desgracia», ha dicho visiblemente afectada.

A pocos metros se encontraba nada menos que Edmundo Arrocet, expareja de su madre, quien también ha querido dar sus respetos a la familia de la fallecida. Pero al contrario que Terelu, el ex concursante de Secret Story ha optado por guardar silencio y no hacer declaraciones ante las cámaras, tan solo afirmando que se encuentra bien.

No han sido los únicos rostros del universo Telecinco que han acudido a despedirse de Begoña. Sofía Suescun también quería mostrar su cariño a la empresaria, a quien se ha referido como «una gran señora, muy generosa… Un amor. Hemos compartido en muchos momentos y casi casi se convierte en un familiar, sabía cómo estaba pero no esperábamos que de un día para otro se fuera. Era una señora muy generosa y tenía amor para todos». Unas palabras que ha corroborado su novio.

«Es un día triste», ha dicho por su parte, Kiko Jiménez. «Era una mujer increíble, a nosotros nos quería muchísimos. Yo hoy tenía que trabajar y en cuanto he terminado me he venido para acá para darle el último adiós, se lo merece. Era una persona increíble. No podía despedirme de ella pero lo he hecho con su familia, la quería mucha gente y a nosotros siempre nos ha tratado genial, como si fuéramos sus hijos. La recordaré por su alegría, sus ganas de vivir. Será triste cuando vayamos al Bingo y no esté ella, pero siempre la recordaremos y estará con nosotros».

Jenny Llada, Rosa Valenti, Yurena, Pitingo, Juan Miguel, Conchita Pérez, Regina dos Santos o Ismael Beiro, ganador de la primera edición de Gran Hermano han sido otros de los famosos que han dicho adiós a Begoña Sierra, una mujer que les marcó a todos y dejó una gran huella.