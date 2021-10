Kiko Hernández ha tenido que afrontar otra dura pérdida tan solo cuatro meses después de despedir a su querida Mila Ximénez. En esta ocasión ha sido su gran amiga Begoña Sierra quien ha perdido la vida. Ambos tenían una gran relación y ella era conocida por ser la fundadora del conocido Bingo Las Vegas, un sitio que el equipo de Sálvame frecuenta bastante.

El colaborador se despidió de ella en redes sociales con unas emotivas líneas: «Hasta siempre amiga…cuídate mucho y buen viaje. Contigo aprendí eso de que en la vida tenemos días que no significan nada, y momentos que lo significan todo. Te quiero, Begoña». Después de afrontar tan dura noticia llegaba el momento de acudir a su último adiós. Kiko Hernández se ha personado, absolutamente desolado, en la misa funeral por el descanso eterno de Begoña Vargas.

Vestido con pantalón y camiseta negros, con americana gris oscura, el presentador no ha podido reprimir las lágrimas durante el responso en memoria de su amiga. Gracias a las gafas de sol ha ocultado su semblante triste y es que para Kiko ha sido todo un mazazo, cuando todavía no se había recuperado de la muerte de Mila Ximénez. Un buen ejemplo para ser conscientes de la amistad que tenía el exconcursante de Gran Hermano con la fallecida es que ésta no dudó en viajar hasta Estados Unidos, en el año 2017, cuando nacieron sus hijas.

Otro de los rostros conocidos que se ha dejado caer por el tanatorio ha sido Edmundo Arrocet. El exnovio de María Teresa Campos se ha quedado en la capital española después de su concurso en Secret Story. Allí se convirtió en gran protagonista al hablar largo y tendido de su ruptura con la veterana periodista. El chileno no ha querido hacer declaraciones ni tampoco ha cruzado ninguna palabra con Kiko Hernández.

El personal del espacio de ocio que ella mismo levantó se despidieron con un sentido texto en redes sociales: «Hoy es un día triste para todos, el más triste de la historia para la familia de Bingo Las Vegas. Hemos perdido a Begoña Sierra, nuestra fundadora, nuestra jefa, nuestra amiga. Se nos va una mujer valiente, inteligente, pionera en el sector del ocio, solidaria, generosa e irrepetible. Nos enseñó que el camino de la mano de su gran familia del fabuloso Bingo Las Vegas era más importante que la vida. Hoy, estamos de luto porque se ha ido nuestro referente, pero su legado y su ejemplo de entrega siempre estará en nuestros corazones. ¡Nunca podremos olvidarte, jefa, porque ya eres ETERNA! Te queremos», rezaba el comunicado.