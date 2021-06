Alba Santana llega al cementerio para dar el último adiós a Mila Ximénez

El 23 de junio fue un día negro para todos los que querían a Mila Ximénez. Tras un año luchando contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron, ha fallecido rodeada de los suyos en su domicilio de Madrid. Una noticia, que tal y como ha revelado su entorno más cercano era algo que se “esperaban”, pero “que ha sido igual de duro”. Durante la jornada del miércoles fueron numerosos los homenajes que se rindieron a la periodista. ‘Sálvame’, que no tenía previsto emitirse -por el partido de la Eurocopa de España contra Eslovaquia-, finalmente realizó un improvisado programa en memoria de la sevillana. Tras una hora y media recordando a la eterna comunicadora, se trasladaron al tanatorio de la M30. Este jueves, la carismática escritora ha sido incinerada en el crematorio situado en el cementerio de la Almudena. Su hija Alba Santana, ha llegado con semblante serio, de riguroso negro y con unas enormes gafas de sol que han ocultado su rostro.

Sin duda, ha vivido uno de los peores momentos de su vida, pues estaba muy ligada a su madre. Es necesario recordar, que cuando Mila Ximénez participaba en algún ‘reality’ –‘Supervivientes 2016’, ‘Gran Hermano VIP’-, ella era quien la sorprendía con alguna visita para darle toda la fuerza que necesitaba en aquellos momentos. De hecho, la colaboradora de televisión dejó constancia de su última voluntad: que sus cenizas viajaran hasta Ámsterdam -lugar de residencia de Alba- con su hija.

Si bien durante la jornada del 23 de junio, su primogénita no pudo mediar palabra con los medios de comunicación debido al dolor, este jueves, ha podido hacer unas declaraciones cargadas de amor hacia Mila. “Me siento muy acompañada por mucha gente que la quería y a la que incluso no conocía en persona. Creo que era única, en eso estamos todos de acuerdo. No habrá otra igual, para lo bueno y para lo malo. La recuerdo con una sonrisa, que es la que nos cautivaba a muchos. Es un orgullo ser su hija y espero continuar haciéndole lo más orgullosa posible el resto de mi vida”, ha expresado.

Quien también se ha desplazado para dar el último adiós a Ximénez ha sido Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset. Horas antes de la incineración, discreto y apenado ha hecho acto de presencia, demostrando la buena sintonía que tenía con la periodista. Cuando Mila anunció la enfermedad, reveló que se sentía afortunda del trato que había recibido por parte del productor italiano. “Me dijo que le pidiese lo que quisiera y que, si era necesario, él personalmente me acompañaría a la oncóloga que me está tratando”, explicó.