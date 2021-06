Esperaban su marcha desde hacía una semana, pero la muerte de Mila Ximénez ha sido un jarro de agua fría para todos los que la querían. Muy especialmente para Jorge Javier Vázquez, que logró crear una conexión maravillosa con la colaboradora hasta forjar una amistad inquebrantable. Así ha sido hasta el último aliento de la sevillana. Se marchó en la mañana del miércoles 23 de junio, el único día en el que no se emitía ‘Sálvame’ debido al partido de España en la Eurocopa. No fue un inconveniente. La periodista ha sido una persona clave en el funcionamiento del exitoso programa de televisión de las tardes de Telecinco y en un día tan triste, sus compañeros, y la cadena, quisieron rendirle un breve homenaje.

Pero Jorge Javier tenía un as bajo la manga. Se ha ido su amiga, su colaboradora, su “compañera de vida” como él mismo la llama, y a través de las páginas de ‘Lecturas’ donde ambos colaboraban, el comunicador ha querido despedirse, compartiendo cómo se desarrolló su último encuentro. Fue la periodista andaluza quien pidió que fuera a verla, aunque días antes ya le había escrito para decirle “esto se acaba”. Hubo tiempo para un “te quiero”, para un “gracias”, para recordar los buenos momentos que han compartido, y también para un último abrazo.

“Nos reímos recordando tu paso por los ‘realities’ a los que te había empujado a participar”, cuenta el presentador. “Anda que la de aventuras que hemos vivido juntos”, le dijo Mila provocándole una sonrisa. La complicidad entre ellos era palpable. Los dos amigos rieron y también lloraron, pero la atmósfera que se respiraba en el domicilio de Milagros, a pesar de la tristeza, era de paz. “En un primer momento te lamentaste de lo rápido que había ido todo, pero no te regocijaste en la pena».

“Me acurruqué junto a ti, te abracé. Me dijiste al oído: ‘Te quiero’, y te respondí: ‘Yo más’”, relata el comunicador. Su carta está llena de cariño, de serenidad, de la tranquilidad de quien se ha podido despedir viendo a su amiga con entereza, “me quedé con la idea de que te estabas preparando para marcharte a otro sitio”.

Vázquez termina con unas palabras directas a su inolvidable Mila: “Has sido una gran compañera y no estoy dispuesto a perderte. Sigue cuidándome como lo hacías cuando estabas entre nosotros. Sé que lo vas a hacer, y solo de pensarlo, me siento invencible”.

Un año del diagnóstico

Fue el 16 de junio de 2020 cuando, tras unos días de ausencia en ‘Sálvame’, Mila entraba por teléfono. Emocionada y entre lágrimas, anunciaba que se le había detectado un cáncer de pulmón. Pocos compañeros de programa lo sabían y no supieron reaccionar ante lo que estaban escuchando. Una vez repuesta, dejó claro que lucharía con todas sus fuerzas contra enfermedad que le llegaba en su mejor momento personal y profesional.

Se había convertido en una imprescindible del programa desde su fichaje en septiembre de 2009. Se hizo querer, a pesar de los enfrentamientos y de sus enfados -especialmente cuando le obligaban a disfrazarse-, pero si hay algo que han destacado todos los que la querían tras su muerte, es que Mila Ximénez era “maravillosa, generosa, cariñosa y con una capacidad inmensa para pedir perdón”.