Mila Ximénez vive el que quizás sea el momento más duro de su vida. Apartada por completo de su trabajo en televisión, la colaboradora está volcada en su batalla contra el cáncer de pulmón, tratamiento y recuperación. Y si de algo puede presumir es de que no lo hace sola. A su lado tiene un sinfín de apoyos, desde su familia hasta anónimos, pasando por sus compañeros, que la arropan. Esto supone una dosis de vitalidad extra para la sevillana, que no tira la toalla en su lucha.

El último gran gesto de cariño lo ha tenido en la figura de Jorge Javier Vázquez. El presentador de Mediaset publicó una carta abierta en su blog semanal de ‘Lecturas’ dedicado a su compañera y amiga. Difícil no emocionarse al leer algunas líneas: «El viernes 21 de mayo fue tu cumpleaños, una excusa como otra cualquiera para hablar de ti. Pero en realidad no tengo que justificarme para escribir sobre ti, menuda tontería. ¿Por qué hacerlo si eres, desde hace muchos años, una de las personas más importantes de mi vida», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Jorge se deshace en elogios hacia la ex de Manolo Santana, quizá consciente de que ahora, más que nunca, necesita el amor de quienes la quieren: «Ahora que escribo esto sí que creo que todo esto es más soportable si en el camino encuentras a gente que vale la pena. Y tú, Mila, tienes ahora a tantísima gente pendiente de ti que fliparías. Te lo has ganado. Eres una loquita maravillosa. Nuestra loquita», reflexiona. Y se despide mandándole más ánimo: «Todo es mucho menos si tú no estás. No nos queda otra. Reír y seguir. Seguir, seguir, seguir».

Vázquez también dio buenas noticias sobre el estado de salud de Mila Ximénez: «He hablado con ella y me ha encantado escucharla como la he escuchado, animada. Nos hemos reído un montón y a mí también me ha dado un subidón de alegría increíble. Así que a seguir luchando, a seguir luchando», volvía a incidir Jorge en su discurso.

La respuesta de Mila Ximénez

Como era de esperar, estas bonitas palabras han llegado hasta la colaboradora, que no ha perdido la oportunidad de agradecer la carta del presentador de ‘Sálvame’ y devolverle su cariño: «Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo. Te quiero», ha escrito.

Pero no solo Jorge Javier se ha volcado con Mila Ximénez en esta etapa que le está tocando vivir. Belén Rodríguez, Raúl Prieto, David Valldeperas o Belén Esteban son otros de sus compañeros que están junto a ella en todo momento. La de Paracuellos no dudó en dejar todos sus quehaceres la pasada semana para acompañar a su amiga al hospital y hacerse así un chequeo médico.

Todos ellos, así como la audiencia, desean que pronto Mila Ximénez pueda reincorporarse a su trabajo. Esa sería sin duda la mejor de las noticias que podrían dar Jorge Javier y compañía. Significaría que está curada y que ha vencido a ese dichoso enemigo tan extendido en el mundo como es el cáncer.