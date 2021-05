Mila Ximénez continúa con el tratamiento contra el cáncer que padece desde hace casi un año. Sigue luchando y en esa batalla está acompañada por los suyos, su familia, sus compañeros de trabajo y sus amigos que no la dejan ni a sol ni a sombra. El martes la periodista sevillana regresaba a la Clínica La Luz donde la están llevando, y lo hacía acompañada de Belén Rodríguez y otro amigo. 24 horas después ha sido Belén Esteban quien ha aparecido en el centro médico junto a ella.

A su llegada, la de Paracuellos ha ayudado a su amiga a bajar del vehículo, parece ser que el nuevo tratamiento que está siguiendo la está dejando muy débil. A pesar de que las dos llevaban la mascarilla recomendada, ambas lucían el semblante serio. «Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan», decía la sevillana a ‘ABC’ hace unos días.

Atrás han quedado las diferencias que en algún momento llevó a la Esteban y a Mila a protagonizar algún enfrentamiento en ‘Sálvame’, pero se adoran y el cariño que se profesan desde hace años ha hecho que superasen sus diferencias. Belén se ocupa y se preocupa de Mila y viceversa. Cabe recordar que hace solo dos semanas, coincidiendo con la presentación de los productos alimenticios de la tertuliana, la periodista reapareció en redes sociales para felicitarla por su nueva andadura empresarial.

«¡¡¡Felicidades compañera. No pueden estar más ricos!!!», publicaba en su perfil de Instagram el 30 de abril. Desde ese día, Mila ha dejado a un lado sus redes sociales para centrarse en su recuperación.

Su trabajo ahora tampoco tiene cabida. El 10 de marzo fue la última vez que Mila pisó el plató de ‘Sálvame’ y tres semanas después saltaban las alarmas cuando se conoció la noticia de su ingreso, tras lo que comenzó un nuevo tratamiento experimental para frenar el avance del cáncer que padece.

Los mensajes de cariño de sus compañeros de programa no se hicieron esperar y el espacio comenzaba con la propia Belén Esteban y Carlota Corredera enviándola su cariño: «¡Mila, te queremos un montón!», decía la ex de Jesulín mientras el resto de compañeros aplaudían.

«¡Te queremos mucho, Mila, te echamos de menos! Tenemos muchas ganas de que vengas a darnos mucha guerra y nos digas: ‘Ni Mila, ni Milu, ni Mila», añadía la presentadora.

Días antes confesó en directo que «se había complicado una de las zonas» y que estaba a la espera de realizarse un TAC. «Cuando me den el resultado tomaré una decisión. Si me dicen que esto va para larguísimo y no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento. Y lo digo aunque sé que mucha gente de mi familia se pone de los nervios, pero me entienden. Yo lo que quiero es morir bien», aseguraba en ese momento.

«Lo que quiero es morir bien», explicaba mientras desvelaba que solo pretendía «vivir con la máxima calidad de vida posible». «No quiero ver esto como una tragedia. Ya no tengo miedo y pasará lo que tenga que pasar, pero estoy rezando por quiero vivir», zanjaba provocando la emoción de sus compañeros.