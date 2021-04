Belén Esteban se ha convertido en empresaria. Esta semana la televisiva ha lanzado su nuevo proyecto que tiene mucho que ver con la alimentación. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha creado su propia línea de salmorejo y gazpacho, producto que ha envasado en una botella de cristal con una fotografía suya impresa. Paula Echevarría, Anabel Pantoja, Jon Kortajarena, han sido solo algunos de los rostros conocidos que ya han podido disfrutar de la deliciosa receta que con tanto cariño ha elaborado la de ‘Paracuellos’. Además, este viernes ha sido la presentación oficial de esta nueva andadura de ‘la Esteban’ y no ha estado sola porque le ha acompañado su media naranja, su marido, Miguel Marcos, con quien se ha mostrado de lo más cariñosa con él en todo momento.

Ha sido en el Museo Chicote situado en plena Gran Vía de Madrid donde la ex pareja de Jesulín de Ubrique ha dado a conocer los entresijos de su nuevo negocio. Para la gran ocasión, Esteban ha apostado por un look primaveral pese a las temperaturas que hay estos días en la capital. Ha lucido una blazer de rayas blancas y azules que ha combinado con un elegante pantalón skinny y unos stilettos fucsias. En cuanto al peinado ha optado por una melena suelta con unas ondas naturales. Feliz y radiante ha posado junto al cartel promocional del salmorejo y gazpacho que ha lanzado al mercado de la alimentación. Junto a ella y su marido, han asistido para apoyarla en esta nueva aventura, Carlota Corredera y su mano derecha, Raúl Prieto, con quienes ha posado repleta de felicidad.

Esta vez, la empresa gastronómica es de su propiedad y todo el proceso tiene sello ‘made in Spain’. Ha sido la propia empresaria quien ha estado en contacto con profesionales del sector de la alimentación y la restauración para poder hacer otro de sus sueños realidad. Por el momento, han sido solo los productos citados los que han salido al mercado, pero pronto saldrán más a la venta. Establecimientos como El Corte Inglés, Carrefour, Hipercor y Supercor lo pondrán a la venta en sus centros comerciales, aunque también se venderán a través de plataformas online.

Fue esta semana en una entrevista a la revista ‘Lecturas’ donde dio a conocer esta nueva faceta. “He estado muy encima de todo, he visitado varias veces la fábrica, he ido a coger los tomates, a ver los pimientos…He buscado la calidad con productos frescos. He decidido hasta la botella y la etiqueta», afirmó orgullosa. «No he montado esta empresa para que dure unos meses», puntualizó dejando claro que no quiere dejar la televisión y además de recalcó que está feliz porque “he creado puestos de trabajo”. Es necesario mencionar que mo es la primera vez que Belén Esteban se adentra en el mundo culinario. Durante el confinamiento el programa ‘Sálvame’ creó una sección en el que la colaboradora preparaba numerosas recetas.