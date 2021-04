Con la receta de su madre: Belén Esteban lanza su propia marca de gazpacho

Belén Esteban está imparable y más desde que probó a convertirse en ‘la cocinera’ de ‘Sálvame’ cuando, durante el confinamiento, el programa le encargó que llevara a cabo una sección de cocina que no dejó indiferente a nadie. Fueron las recetas de su madre y la colaboradora conectaba cada semana con el plató con la ayuda inestimable de su hija que ejercía de improvisada cámara. Mandil en ristre, ‘la Esteban’ hizo recetas para todos los gustos: huevos rellenos, torrijas, empanadillas, filetes rusos, churros y hasta se atrevió con una receta inglesa como es el porridge. Hubo de todo, risas, llantos, olvidos, y hasta la recogida de un paquete en pleno directo, sin duda consiguió que la audiencia disfrutara y estuviera entretenida en pleno aislamiento.

Tal fue la experiencia que, un año después, Belén sorprende presentándose como empresaria de alimentación. Lo ha hecho a través de la revista ‘Semana’ donde cuenta en qué consiste este nuevo proyecto que ya es una realidad y de la que se ha ocupado personalmente: «He estado muy encima de todo, he visitado varias veces la fábrica, he ido a coger los tomates, a ver los pimientos…He buscado la calidad con productos frescos. He decidido hasta la botella y la etiqueta», cuenta orgullosa de su nueva faceta.

‘Los sabores de la Esteban’ es el nombre que ha elegido para esta aventura laboral que le ha convertido en una empresaria en toda regla, que ya tiene en el mercado dos productos: gazpacho y salmorejo, hechos con ingredientes nacionales y con la receta de su madre Carmen. Dos propuestas de temporada que ya se pueden encontrar en grandes superficies y que Belén espera que sean un éxito rotundo.

«No he montado esta empresa para que dure unos meses», afirma rotunda dejando claro que no quiere dejar la televisión, pero que no deja de pensar en el futuro. Además del trabajo, reuniones y visitas a fábrica y a la huerta de donde procede la materia prima, la colaboradora de ‘Sálvame’ está además feliz porque «he creado puestos de trabajo».

Su marido, Miguel Marcos, y su hija han sido sus cómplices a lo largo de estos meses de trabajo. Tan solo ellos conocían el proyecto, ni siquiera su madre que ha probado el resultado sin saber que se iba a comercializar. «Pensó que era el que hacía yo en casa, su receta de toda la vida», explica.

La tertuliana y ahora también empresaria cuenta en la publicación que lo tenía todo claro desde el primer momento, incluyendo el envase y el etiquetado, pero sobre todo, que su negocio tenía que llevar el apellido de su padre. «Ojalá pudiera verme ahora. Me acuerdo mucho de él, de lo orgulloso que estaría de mí», dice recordando que el próximo 28 de abril hará 15 años de su muerte.

Belén Esteban es feliz, afirma que está viviendo un momento «muy bueno» tanto a nivel personal como profesional: está encantada con su empresa de alimentación, con su trabajo en la tele, con su familia y además ya ha vendido la casa que en su día fue de Toño Sanchís.