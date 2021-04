Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se ha convertido en la gran protagonista de esta semana después de que este domingo celebrara su 18 cumpleaños. Una fecha con la que la joven no solo ha cumplido la mayoría de edad de la joven, sino que también he hecho desaparecer los píxeles de su cara. El mismo día de su cumpleaños, la hija del torero se enfrentaba por primera vez a los medios de comunicación y, lejos de hacer declaraciones, optaba por guardar silencio mientras que aprovechaba para salir a comer con su chico, el futbolista Brayan Mejía.

Julia se ha convertido así en uno de los rostros de ‘Sálvame’ este lunes, programa en el que ha tenido una defensora: Belén Esteban. La madre de su hermana no ha dudado en sacar la cara por la joven, a la que se ha criticado mucho por su look. «Lo que me parece vergonzoso es que la niña tiene 18 años, puede ir con las uñas que le dé la gana, se puede poner la ropa que le dé la gana y a mí me parece que criticar eso es vergonzoso. Tiene 18 años y puede ir como le de la gana», ha sentenciado Belén muy contundente. Una actitud muy maternal que ha sorprendido a todo el mundo y es que hasta la fecha la colaboradora nunca había hablado de manera abierta de la joven.

«Julia Janeiro Campanario es hermana de mi hija. Delante de mi no me gustaría escuchar cosas de Julia que no son. Siempre voy a defenderla sobre todo porque son hermanos de mi hija y a día de hoy no han hecho nada», ha seguido Belén, optando así por colocarse en el bando de la hija de su ex. Además, ha hablado sobre la relación que tienen a día de hoy su hija y Julia, que además de no haberse criado juntas y han crecido viendo las diferencias entre sus padres. «Es mentira que las hermanas no tengan relación, pero no voy a hablar porque es una cosa de ellas», ha dicho.

Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana…solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne .no se puede ser más vulgar.

Maquillaje, uñas, un horror — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 19, 2021

Los protagonistas del programa de Telecinco no han sido los únicos en hablar sobre Julia Janeiro este lunes. Carmen Lomana también ha vertido su opinión en las redes sociales, no libre de polémica. «Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un domingo por la mañana… Solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror»; ha escrito en su perfil de Twitter, provocando un sinfín de reacciones, no precisamente buenas. En plató sus palabras tampoco no han gustado y Belén Esteban ha vuelto a defender a la hermana de su hija: «que vaya como le dé la gana», ha sentenciado la de Paracuellos del Jarama. «Yo creo que demasiado se están comportando Julia y su novio. Que vengas tu Carmen Lomana a decirnos eso… ¡Como si quiere ir en bikini por la calle! Que tiene 18 años… Dejadla», ha terminado.

Antes de terminar el programa, Belén le ha mandado un consejo a Julia sobre la exposición mediática: «si no se quiere dedicar a esto, que tenga paciencia. Que todo pasará», ha dicho, seguramente recordando el caso de su propia hija, quien también se vio protagonista de titulares tras cumplir la mayoría de edad.