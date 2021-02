La reciente guerra entre Belén Esteban y María José Campanario aún resuena en los oídos de millones de espectadores que vieron como la de Paracuellos enfurecía ante la lectura de una carta que había escrito la mujer de Jesulín de Ubrique en sus redes sociales. Aunque la odontóloga no dirigía la misiva a una persona concreta, la colaboradora de ‘Sálvame’ se dio por aludida ya que algunos de los comentarios iban claramente dirigidos a ella. Ahora, cuando aún no está firmada la paz, Campanario ha dado un nuevo golpe de efecto y ha reaparecido en televisión.

Con toda la tranquilidad del mundo, en compañía del torero y con una enorme sonrisa, ha prestado su imagen para ayudar a Jesulín en la promoción de un espacio en el que el diestro figura como protagonista. Se trata del programa ‘Dos parejas y un destino’, de TVE, y la escena que comparte el matrimonio tiene lugar en un coche, con una simpática charla en la que el dueño de la finca ‘Ambiciones’ le dice a su mujer mientras conduce el vehículo «Cariño, los viernes molan», a lo que ella responde «¿Pero es esta semana cuando sales con Chenoa?», volviendo a decir el de Ubrique “Pues no lo se, por cierto… se llama Laura”.

⚠️CAMBIAMOS DE DÍA Y HORA⚠️ A partir de esta semana, #DosParejasYUnDestino se emitirá los viernes, a las 22:15h, en @La1_tve.

Y así es, según informan desde la cadena pública con esta promoción y un comunicado, han decidido cambiar el día en el que se emite ‘Dos parejas y un destino’, pasando a la parrilla de los viernes con el fin de mejorar su baja audiencia. Este regreso frugal de una María José Campanario llena de simpatía y junto a su marido, ex de Belén Esteban y padre de su hija Andrea, puede que no sea del agrado de la tertuliana de Telecinco y más en un momento en el que no ha enterrado el hacha de guerra por decirle la odontóloga, entre otras cosas, que: “Me temes porque soy yo la que llevo 20 años con Jesús Janeiro Bazán… No año y medio como tú, sin casarte”, añadiendo rotunda “Eres un absoluto 0 en nuestras vidas, en la mía y en la de mi marido. Sí, el mío, casi más, mal que te pese”.

Así, Belén ha ofrecido un comunicado en su programa en el que asegura que está siguiendo los consejos de sus abogados, porque no desea dejar pasar los graves «comentarios vejatorios e insidiosos» que, a según ella, sobrepasan los límites de la libertad de expresión. También María José Campanario ha dado un nuevo paso para eludir la polémica, no quiere más conflictos ni por activa ni por pasiva y por eso ha decidido clausurar todas sus redes sociales, evitando así la tentación de un nuevo arrebato de sinceridad.

Por lo pronto, solo ha tenido que aparecer unos segundos en el ‘sketch’ promocional de TVE, no en la cadena de su ‘enemiga’, para acaparar la atención de todo el mundo, ni tan siquiera habla de Belén y su enfrentamiento, nada más que de la reubicación de ‘Dos parejas y un destino’. Tal vez, en uno de sus nuevos capítulos quieran contar con ella como atractivo para atraer a la audiencia, ¿quién sabe?, seguro que Jesulín y Chenoa lo van a hacer estupendamente, las risas no van a faltar porque el humor lo aporta el torero y la cantante su peculiar personalidad y su magnífica voz, aunque aún está por ver si llega a cantar.