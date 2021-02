Belén Esteban avisa a María José Campanario a golpe de comunicado

Los últimos días han sido muy agitados para Belén Esteban. Ella quiere «estar tranquila», como ha dicho en más de una ocasión, pero cada semana parece tener un frente diferente. Todo comenzó hace unas semanas, cuando protagonizó un fuerte enfrentamiento con su amiga Anabel Pantoja a raíz de una mentira que terminó con ambas mujeres muy dolidas y la precipitada salida de Belén de su firma de joyas.

Cuando las cosas parecían estar calmándose, regresó a los titulares María José Campanario y una contundente carta en la que describía a la ex de su marido con todo tipo de insultos. La respuesta de Esteban tuvo ligar este mismo sábado en ‘Deluxe’, donde durante más de una hora intentó zanjar el tema de una manera contundente, sin pelos en la lengua y visiblemente cansada del asunto. «Estate quietecita, guapa, que luego tú marido se piensa que soy yo», dijo antes de volver a su sitio.

Este miércoles Belén Esteban no ha acudido al plató de ‘Sálvame’, pero en cierto modo ha estado presente. Apenas unos minutos antes de que terminara el programa, Jorge Javier Vázquez ha leído un comunicado con el que la colaboradora avisa a María José Campanario y explica qué hará si en el futuro vuelve a darse una situación similar. Una misiva que decía lo siguiente:

«En esa carta se hacían comentarios vejatorios e insidiosos sobre mí que sobrepasan completamente los límites de la libertad de expresión. Se me acusaba infundadamente de insultar y amenazar, se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían con intención de intimidarme y se hacían insinuaciones tan ofensivas como falsas que ponían en tela de juicio mi dignidad y no solo me afectaban a mí, también a familiares muy cercanos a mí que ni son personajes públicos ni han querido serlo nunca.

No voy a responder más púbicamente ni a esos comentarios ni a esas provocaciones. Dada su gravedad, he decidido dejar la cuestión en manos de mis abogados. A través de ellos me reservo el derecho de ejercitar las acciones oportunas para proteger mi dignidad y la de mi familia. Tanto en relación con esa carta como con cualquiera otra manifestación de María José Campanario o de terceros que pudiese atentar contra mis derechos fundamentales.

Ni yo ni mi familia ni mis abogados haremos más declaraciones sobre este asunto.

Muchas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo, Belén».

Debe acudir ante el juez para declarar

Belén ha sido firme a la hora de anunciar que no hará más comentarios sobre la carta de María José Campanario, pero lo que no podrá hacer en los próximos días es evitar ser protagonista de titulares. Este jueves 11 de febrero la colaboradora televisiva tiene una cita muy importante en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde debe declarar por la denuncia penal que Rocío Carrasco interpuso contra ella -y también contra Olga Moreno- por revelación de secretos al haber aireado la deuda que tiene contraída con Hacienda. Dos enfrentamientos que hacen que esta semana sea complicada para Belén Esteban.