Rocío Carrasco demanda a Belén Esteban y a Olga Moreno

Es de dominio público que a Rocío Carrasco no le gusta aparecer en la crónica social ni ser partícipe de temas del corazón, pero esta vez vuelve a ser protagonista. El motivo no es otro que su decisión de emprender acciones legales contra Belén Esteban y Olga Moreno. La hija de Rocío Jurado se querella contra ambas por lo penal. A la primera le acusa de airear la deuda que tiene contraída con Hacienda; a la segunda, también por revelación de secretos.

Carrasco considera que una vez más han sido vulnerado sus derechos como ciudadana y ni corta ni perezosa ha pasado a la acción. No es la primera ni la segunda ocasión en la que Rocío lleva ante la Justicia a la mujer de Antonio David Flores. El periodista Pepe del Real ha dado algunos detalles en ‘El Programa de Ana Rosa’: «Esta sería la quinta demanda que interpone Rocío Carrasco a Olga Moreno. Es una demanda por lo penal y en la que dice que Olga habría vulnerado y revelado secretos».

¿Qué secretos? Se refiere a una carta que recibió el exGuardia Civil en su domicilio con remite de la Agencia Tributaria. Al encontrarse concursando en ‘GH VIP’, fue Olga Moreno quien la abrió y en ella se mencionaba a Rocío Carrasco. «En la carta se advierte a Antonio David de que el dinero que va a cobrar durante el concurso no lo utilice para pagar los asuntos económicos pendientes con Rocío Carrasco», comenta Del Real.

Rocío Carrasco considera que la mujer de Antonio David Flores abrió una carta que no estaba a su nombre y que contenía información privada sobre su persona. «Le requieren que primero debería abonar una importantísima cantidad de dinero que Rocío Carrasco debe a la Agencia Tributaria por una multa por no pagar los impuestos de derechos por sucesiones de la herencia de Rocío Jurado», explica el colaborador de Ana Rosa. Es decir, se le solicitaba no abonar su deuda a su exmujer porque ésta tenía otra mayor con la Agencia Tributaria.

La demanda de Olga Moreno a Belén Esteban

Guerras con la mujer del padre de sus hijos aparte, Belén Esteban también va a recibir en su domicilio una notificación de demanda. Rocío Carrasco la acusa de revelar datos de su economía. Esto sucedió cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ leyó en directos los datos de la deuda de más de un millón de euros que la hija de ‘la más grande’ tiene contraída con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid.

La de San Blas no se ha pronunciado hasta el momento en este sentido. Por desgracia para ella no es el único revés que ha recibido en este comienzo de 2021 tan negativo para el grueso de la población. Belén Esteban sufrió hace unos días un esguince de rodilla con afectación al ligamento y al menisco, como consecuencia de una aparatosa caída que tuvo en su domicilio: «El sábado a las 23:00 horas estaba en mi casa bajando las escaleras y me resbalé, pero no ha sido por culpa del temporal Filomena», explicó a su programa. Este accidente le tiene de baja médica y no puede acudir a trabajar para defenderse de las acusaciones de Rocío Carrasco.

¿Guerra servida?