Buena la ha hecho María José Campanario. La mujer de Jesulín de Ubrique ha provocado un auténtico tsunami en el plató de ‘Sálvame’ con la felicitación navideña que ha llegado a la redacción y que vieron los colaboradores la víspera del día de Reyes. Una ‘tarjeta’ de lo más picante que ha revolucionado a todos los allí presentes, incluyendo a Paz Padilla. Risas, críticas y el estallido de Belén Esteban. Ese fue el resultado de los buenos deseos de la mujer de Jesulín de Ubrique que llegaron en un tarjetón de lo más lascivo y que, debido a su comprometido no apto para menores, ni se pudo leer ni en enseñar a la audiencia en su totalidad.

Paz Padilla no daba crédito a la felicitación y tras verla no podía disimular su sorpresa: «¿Perdona?¿Nos ha mandado esto?¡No puedo leer esto en directo!», decía mientras trataba de explicar a los telespectadores cómo era el curioso mensaje de Campanario. Pero dirección manda, y la presentadora gaditana comenzó a leer parte del mensaje de la fotografía que al parecer protagoniza Papá Noel: «Cuando te has portado mal todo el año y quieres arreglarlo en el último minuto…y te vuelves muy amable con Papá Noel. Mucho, mucho, mucho…». No hacía falta que dijera ni describiera más, sobraban las palabras.

Pero Belén Esteban, en ‘shock’, no pudo por menos que estallar: «Con todos mis respetos, ¿tú ves esto normal? Me parece…¡Es una cerdada!», exclamaba. Pero ella no era la única que criticaba el «detallito obsceno» de la odontóloga. Mila Ximénez también alzaba la voz con el genio que le caracteriza: «Yo pensaba que no estaba bien de la cabeza, pero ahora lo confirmo, me parece una cerda». Pero la sevillana tiraba a dar: «¿Sabes de lo que me dan ganas? Se lo mandaría a sus hijos adolescentes, a ver qué les parece la mamarrachada esta. No está bien, es una guarrada».

Gema López se mostraba algo más comedida aunque con ‘zasca’ incluido: «Yo creo que se ha equivocado. Se lo querría mandar a alguna amiga suya con la que ha hecho alguna gracieta y ha llegado aquí». Pero Kiko Hernández retomaba el tono de Belén y de Mila: «Mira lo que manda esta señora, la digna. Esto no lo manda una persona normal y una madre de dos hijos. ¡Marrana! ¡Cochina!», exclamaba tras ver el mensaje. «A mí ese tipo de humor me da asco. Cualquiera que me lo mande pienso: ‘¡Qué ser más guarro, cerdo y sucio!’», remataba.

Las redes sociales las carga el diablo, y las de María José Campanario no son menos. Parece que la mujer del diestro de Ubrique ha encontrado su mejor forma de acercarse a sus seguidores que a través de Instagram, pero donde cada una de sus palabras la coloca en el ojo del huracán. Han sido ya varias las veces en las que un directo suyo en esta red social ha levantado ampollas. La última vez hace unos días cuando, en una charla con sus followers desvelaba secretos de su matrimonio. Durante la conversación no dudó en admitir que tenía tres hijos. Una frase que ha provocado, y mucho, el enfado de Belén Esteban que ha puesto punto y final al silencio que, hasta ahora, había guardado sobre ella.

«Sabe que decir eso me provoca, a mí no se me ocurriría. Tú tienes dos hijos, Jesús tiene tres y yo una», respondía. «¡Es muy fuerte!», se quejaba la Esteban sobre la naturalidad con la que su ‘enemiga íntima’ había hecho esa afirmación. Y reiteraba: «A ver si nos enteramos, Jesulín tres, Campanario dos y Belén Esteban una». Pero ahí no terminaba su discurso. La colaboradora lanzaba una indirecta que dejó descolocados a sus compañeros: «Tienes unos hijos que no sabemos ni por qué curso va», decía haciendo alusión a que ni Jesulín ni Campanario saben cómo van los estudios de su hija.