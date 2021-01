Belén Esteban está a punto de cerrar uno de sus años de mayor éxito empresarial. Alejada de los escándalos que tiempo atrás marcaron su vida, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha sabido reinventarse hasta el punto de ser uno de los rostros del popular programa con una mayor estabilidad tanto personal como profesional.

Su matrimonio con Miguel Marcos, el anonimato de su hija Andrea y la victoria judicial que demostró que había sido víctima de las malas artes de Toño Sanchís han convertido a la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique en una mujer madura y serena que, a pesar de todo y tal y como acaba de demostrar en el divertido vídeo publicitario de Amazon Prime que protagoniza, no ha perdido ni un ápice de su esencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Pero hay más. Hace solo unas semanas que LOOK anunciaba en exclusiva el lanzamiento por parte de Belén Esteban de una original y sencilla línea de joyas y, apenas dos semanas después de su estreno, se puede confirmar que el proyecto está siendo todo un éxito. Según ha podido saber este digital, la nueva aventura empresarial del rostro más popular de ‘Sálvame’ está superando con creces las expectativas tanto de Belén como del equipo con el que trabaja. Según confían a LOOK fuentes de toda solvencia, “lo más importante de las joyas es que prácticamente todas las críticas que se reciben por parte de clientes y seguidores son buenas. Además, ha habido ventas cada día y hay que reconocer que han sido altas”. Según dicha fuente, esto no suele suceder ya que habitualmente este tipo de lanzamientos consigue tener ventas de manera paulatina, siendo las primeras semanas las más difíciles. Pero con Belén Esteban no ha sido así ya que desde el primer día del lanzamiento de la colección ha habido numerosas ventas, llegando a tener picos de más de 2.000 carritos de compra abiertos en un solo día.

Los diseños están gustando mucho y el programa es un gran escaparate para ellas. Igual que ha ocurrido en el pasado con las líneas de joyería de Mila Ximénez, Terelu Campos, Lydia Lozano o Anabel Pantoja, las compañeras de ‘Sálvame’ de Belén no han dudado en empezar a lucir algunas de las piezas de la colección de su amiga, dando todavía más visibilidad a las joyitas. Pero no solo esa es la clave del éxito.

Consciente de que entre sus seguidores y seguidoras hay gente de prácticamente todas las edades, Belén y su equipo han tenido una idea innovadora que indudablemente ayuda a las ventas. No todo el mundo controla las compras a través de una página web por lo que se han puesto a disposición de los clientes diversos números de teléfono para que estos puedan recibir una atención personalizada, bien por WhatsApp o bien por teléfono. Algo que, sin duda, facilita mucho las cosas para los clientes, que pueden acceder a las joyas de Belén Esteban con una simple llamada.

El éxito de la colección de joyas de Belén Esteban ya es un hecho. La primera línea de negocio, cuando la empresaria estrenó su tienda, estaba dedicada al hogar. Una colección de velas aromáticas que, si bien en sus inicios se vio afectada por los estragos de la pandemia, está vendiéndose actualmente a un ritmo que no había alcanzado hasta ahora. Una velocidad que hace que los más despistados tengan que darse prisa en comprar las que ya son las últimas unidades, ya que debido a su alto coste de producción no se volverán a fabricar. ¿Termina entonces la faceta empresarial de Belén Esteban con esta colección de joyas? Nada de eso, la princesa del pueblo ya está trabajando en una nueva colección que promete dar mucho que hablar