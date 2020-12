Belén Esteban vuelve a superarse y puede estar muy orgullosa de su último giro de tuerca: una colección de joyas personalizadas con la que aspira a sumergirse en el mundo de los complementos. LOOK anunció en exclusiva esta renacer empresarial de la colaboradora de ‘Sálvame’ y ahora ha sido ella quien ha abierto al público su catálogo de abalorios a través de su página web personal, desde donde se pueden adquirir todos los modelos.

Este es un paso muy importante para la de San Blas y así de contesta se muestra en el mensaje de bienvenida a su tienda online: «Estoy muy feliz e ilusionada por compartir con vosotros las colecciones de joyas seleccionadas por mí con esmero y dedicación que podrás llevar en cualquier momento y ocasión, y con las velas podrás conseguir darle a tu hogar mi toque personal y así estar al día de las tendencias decorativas.

En la colección de joyas he querido incluir collares, anillos, pulseras, pendientes y un set increíble, que se irán completando poco a poco con nuevos modelos. En la colección de velas podréis disfrutar de tres increíbles velas aromáticas que perfumarán tu hogar gracias a sus características fragancias y con las que lograrás crear una sensación de armonía y paz absoluta. ¡Espero que os gusten mis productos y os transmitan tanto como a mí!».

Una de las particularidades de las joyas es que se pueden personalizar con tus iniciales o con las de quien tú quieras. La Esteban ha desvelado que ella ya ha customizado las suyas con sus iniciales, las de su hija Andrea y las de su Migue para que estén presentes con ella siempre que se los ponga.

Los precios son bastante competitivos ya que abarcan desde los 27 a los 42 euros. A excepción del set de joyas ‘Flecha Oro’, compuesto por collar, pulsera, pendientes y anillo, con plata de Primera Ley 925, bañados en oro de 18k.

Un bonito detalle que ha querido tener Belén con sus clientas es que en cada pedido realizado antes del 6 enero recibirás una felicitación navideña firmada por ella misma.

La colaboradora de televisión está exultante y acaba el año con nuevas ilusiones. Su entorno se muestra de lo más optimista con el lanzamiento. A esto hay que sumarle el espaldarazo en las ventas de su negocio de velas les anime a ella sino porque saben que una joya es más fácil de vender que una vela aromática cuyo olor, hasta que no se ha comprado, no se conoce. Es también por eso que la ex de Jesulín de Ubrique va a posponer la creación de su propia línea de cojines –algo que estaba sobre la mesa nada más lanzar las velas-. Las joyitas son mucho más sencillas de mostrar y de ver cómo quedan, y teniendo en cuenta que la de San Blas aparece en televisión numerosos días a la semana no puede haber mejor escaparate para enseñar su colección.

Hay que recordar que Belén Esteban no abrió la veda de las joyas en ‘Sálvame’. Antes que ella, probaron suerte en este sector compañeras suyas como Terelu Campos, Mila Ximénez y Anabel Pantoja. ¿Se convertirá la princesa del pueblo en una empresaria de éxito?