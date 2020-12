Nuevo éxito para Belén Esteban, que vuelve a confirmarse como uno de los ave fénix de la parrilla de televisión. El pasado mes de enero la copresentadora de ‘Sálvame’ sorprendía al mundo lanzando una colección de tres velas que prometía ser el primer paso de una línea ‘home decor’ de creación propia. La pandemia puso en jaque el proyecto de la de Paracuellos del Jarama que, durante meses, ha estado prácticamente parado. Tanto es así que hubo medios que llegaron a hablar de fracaso de la línea de negocio, pero LOOK ha podido saber que nada más lejos de la realidad.

No solo las ventas de las velas nunca han llegado a fracasar sino que en las últimas semanas han vivido un repunte tan grande que ha llamado la atención de la propia Belén Esteban, que ha llegado a expresar abiertamente su sorpresa y curiosidad al conocer que sin un motivo aparente las ventas se han multiplicado hasta superar el doble de lo que iba siendo habitual.

Desde el entorno de la empresa de Belén lo tienen claro. Con unos precios más ajustados a la situación actual y el reciente giro de la protagonista en su perfil de Instagram, que ha comenzado a cuidar más sus publicaciones, las ventas han cogido un ritmo aún mejor de lo esperado, lo que ha propiciado un nuevo y ambicioso proyecto que está a punto de ver la luz.

En los próximos días Belén Esteban lanzará su nueva firma de joyas. Tal y como LOOK ha confirmado con fuentes de toda solvencia, la colaboradora lleva meses trabajando muy de cerca con el equipo con el que, a través de su página web, abrirá una tienda online de complementos que promete hacer las delicias de todos los seguidores de la princesa del pueblo.

El entorno de Belén Esteban se muestra de lo más optimista con el lanzamiento. No solo porque el reciente repunte en las ventas de las velas les anime a ella sino porque saben que una joya es más fácil de vender que una vela aromática cuyo olor, hasta que no se ha comprado, no se conoce. Es también por eso que la ex de Jesulín de Ubrique va a posponer la creación de su propia línea de cojines –algo que estaba sobre la mesa nada más lanzar las velas-. Las joyitas son mucho más sencillas de mostrar y de ver cómo quedan, y teniendo en cuenta que la de San Blas aparece en televisión numerosos días a la semana no puede haber mejor escaparate para enseñar su colección.

Esta colección de joyas no es, ni mucho menos, la primera del universo ‘Sálvame’. Terelu Campos, Mila Ximénez y Anabel Pantoja han probado suerte también en el mundo de la bisutería aunque lo cierto es que solo la sobrina de Isabel Pantoja ha triunfado con sus diseños. De hecho, una de las amigas de Anabel que más ha lucido sus joyitas ha sido la propia Belén, que en apenas unos días tendrá que renunciar a llevar los complementos de la andaluza para lucir los suyos propios. Es más que probable que, conociendo el cariño que sienten por ella prácticamente todos sus compañeros, sea cuestión de tiempo ver a rostros como Carlota Corredera, María Patiño, Gema López o Paz Padilla lucir con orgullo los complementos en los que con tanto cariño Belén Esteban ha estado trabajando en los últimos meses.

Está previsto que las joyas se vendan en la misma web en la que actualmente ya se pueden comprar las velas. Así, el sitio web de uno de los rostros más populares de la televisión nacional continúa su crecimiento y vuelve a virar en una dirección inesperada que, por otro lado, no sorprende a quienes la conocen. Porque Belén Esteban es una mujer trabajadora y si algo ha demostrado a lo largo de los años es que nadie como ella para reinventarse.