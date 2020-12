Máxima tensión en el plató de ‘Sálvame’. Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla tuvieron un enganchón inesperado que ha sacado a la luz las diferencias entre ellos. Todo comenzó cuando el catalán intervino desde los pasillos de Mediaset mientras la gaditana presentaba. Jorge se va a someter al polígrafo en el próximo ‘Sábado Deluxe’ para así responder a todas las polémicas de las que él ha sido testigo directo durante este 2020. El equipo del programa ha habilitado una urna para que los colaboradores depositen su papeleta con la pregunta que quieren hacerle.

Antonio David Flores estaba escribiendo la suya cuando Jorge Javier le avisó: «Ya le advertí el sábado que mañana le pongo verde en mi blog». El exmarido de Rocío Carrasco le iba a preguntar que si se planteaba abandonar la televisión por el teatro, pero Paz Padilla le animó a modificarla: «Cambia la pregunta. Échale bemoles a la vida. Te ha puesto fino en la revista, así que aprovecha y hazle la pregunta que quieres hacer».

En una actitud muy pícara, Jorge Javier también dijo que «recomiendo a Terelu que me lea mañana», como dejando caer que también le caería algún dardo. Fue entonces cuando Paz Padilla estalló: «¿A Terelu por qué? El día que te toque a ti…», le avisó la andaluza. «Lo estoy deseando, porque entonces contraatacaré», se defendió él.

«Tú sabes que todo lo que sube baja, ¿eh?», contestó Padilla. Pero el presentador de ‘Sálvame’ no parecía estar muy preocupado: «Eso es una cosa muy antigua… Ten en cuenta que yo ya estoy tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima», contestó, un tanto altanero. Ahí ya se desató el rifirrafe: «Cuanto más arriba estás, más notas el viento. Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que encuentres cuando vayas bajando».

El zasca de Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez: «Todo lo que sube, baja» 💥 https://t.co/wsNrlOjFxm — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 22, 2020

«A ti las fiestas no te sientan muy bien… A mí esa filosofía barata…», comentó Jorge, pero Paz se defendió: «Barata no es. Pero tú le das caña a Terelu, la otra y la otra… Yo digo que algún día te la darán a ti». Paz Padilla no se lo podía creer: No conozco a nadie que haya estado arriba eternamente ni con ese ego».

Las lecciones de moralidad entre ambos continuaron: «Tú estas metida en una historia que… Yo siempre digo que con la de años que llevamos aquí dando la matraca lo más normal es que nos llamen un día y nos digan ‘no vengáis más’. Además, tendremos que decir ‘gracias por habernos aguantado tantos años’. O sea, que tenemos que estar preparados».

Pura moralina de Paz Padilla a Jorge Javier #Socialité404 pic.twitter.com/EmfHmn8dGL — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) December 22, 2020

«El problema es que no dirán eso, sino que encima te darán una patada», continuó Paz Padilla. Mila Ximénez y otras compañeras le cuestionaron sobre por qué estaba tan negativa: «La vida es así. Si pensamos que estamos siempre arriba y que somos fantásticos… Las nuevas generaciones vienen empujando».

Finalmente, Paz Padilla quiso puntualizar que se estaba refiriendo a la vida como concepto general y no a Jorge Javier Vázquez en concreto, con el fin de suavizar la tensión existente: «Yo estoy hablando de filosofía de vida, no estoy hablando de ti». Pero Jorge Javier no se amilanó y finiquitó su discurso de manera tajante: «Eso es filosofía de libros baratos. Yo tengo unos pensamientos mucho más profundos, un beso, que cuando tú vas, yo vengo». Alto voltaje…