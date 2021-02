La nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’ ha sido de lo más movidita. Belén Esteban que asiste como colaboradora habitual ha tenido la oportunidad de responder a la carta que ha escrito María José Campanario en Facebook. Un escrito que ha sido borrado instantes después. “No sé por donde empezar, la verdad», ha empezado diciendo la colaboradora. «Yo esta mañana estaba con mi marido Miguel. Estábamos por la zona de la calle de Goya y me llama Jesús Manuel para decirme que si me he enterado y yo le he respondido ‘¿de qué?’. Espérate que te lo voy a mandar. Lo leo y también se lo dejo a mi marido que lo lea. Lo lee Miguel y dice quédate tranquila. Luego cojo el teléfono y empiezo yo a leer todo», ha empezado a relatar Belén Esteban sobre el momento en el que se ha enterado de la famosa carta.

«A mí que escriba esto a las 4 de la mañana y luego lo borre. Que lo hubiera dejado si tiene lo que hay que tener. No sé para qué lo borra», ha seguido explicando mientras ha querido dejar claro que la historia que tuvo con Jesulín fue de verdad y que la hija que tienen en común fue muy deseada. «Por mucho que te pese yo tuve una relación con él. Mira, María José, yo ayer estoy en ‘Sálvame’ y dije lo que dije porque tú hablaste de mi persona. Yo no puedo decir que no escribas. Tienes todo el derecho del mundo a escribir lo que te de la gana, pero sí es hacia a mí, te voy a responder», ha añadido Belén.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido muy tajante a la respuesta que le ha querido dar a la mujer de su exmarido. Además, ha querido aprovechar para decir que la dejen en paz porque lleva 3 años muy tranquila y que no habla por no hacer daño a personas que quiere. «No nombres a Miguel ni a mi hija», ha recalcado la de Paracuellos mirando a la cámara. «Estoy harta de tus amenazas porque sé por dónde vas. No te preocupes, porque quien lo tiene que saber lo sabe porque tengo comunicación con mi familia. Estoy curada y te deseo que tu también te cures, pero de la maldad que tienes dentro», ha sentenciado Belén no sin antes lanzar una advertencia a María José Campanario, pidiendo que deje de hablar de ella y de su núcleo familiar, ya que si sigue provocando saldrán a la luz detalles que tiene en su teléfono movíl. Informaciones que pueden ser más fuertes que el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, tal y como ha asegurado Esteban.

Además, María José Campanario ha hablado personalmente vía Whatsapp con Isabel Rábago y la periodista ha dado a conocer en ‘Viva la vida’ que la mujer del torero «no se arrepiente del texto que ha escrito. Que está bien». También ha querido dejar claro que lo ha eliminado porque es algo que ha compartido en un grupo de la citada red social a la que solo tienen acceso algunas personas -cerca 11.000- y que al hacerse público ha tomado esa decisión.

El texto que ha escrito María José Campanario ha levantado ampollas. «No veo la televisión, aun así, me hacen llegar, a veces, que mis publicaciones públicas, como mis fotos de portada, llevan a pensar a algunas personas, que son algo personal», empieza diciendo. «Hoy me ha llegado un enlace en el que he debido desocjonarme de la risa. Patético, algo a lo que estoy acostumbrada. Aunque no pueda evitar que me lleguen enlaces con el descojone absoluto que me provocan. Quizá los que amenazan, sin sentido alguno e intentan mantenerme en silencio, tengan cierto temor a lo que yo pueda decir: es a la conclusión a la que llego», se ha podido leer durante los minutos que ha estado publicado el escrito que se ha convertido en el protagonista de la jornada del sábado.

Aunque eso no es todo, porque también se ha atrevido a decir lo siguiente: «Sí, lo sé, creéme. Me temes. Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán… no un año y medio como tú, ¡sin casarte! Que me descojono cuando te llaman la exmujer de, en el que pasaste más tiempo en Madrid que con mi marido, aunque hayas aprovechado que solo se tira de hemeroteca a tu conveniencia».

El origen de conflicto

En la tarde del viernes, Belén Esteban es conocedora de unos mensajes que le enseñan cuyo contenido van dirigidos hacia ella. Lejos de inquietarse, la colaboradora decide pasar del tema. Sin embargo, unos instantes después brota y lanza un mensaje directo a la persona que los ha escrito que no es otra que María José Campanario. «Estate quietecita, guapa, que luego tú marido se piensa que soy yo», dijo mientras después se le escuchó decir: «Qué pesada es, colega». Por lo visto este momento ha llegado en forma de vídeo a las manos de la mujer del torero y ha sido cuando ha tomado la determinación de escribir la citada carta en la madrugada del sábado.