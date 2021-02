Esta noche ‘Sábado Deluxe’ tendrá como una de las protagonistas a Belén Esteban tras salir a la luz la famosa carta que ha escrito en Facebook María José Campanario. Pese a que la borró instantes después, ‘Socialité’ ha podido revelar el contenido que ha sido escrito en la madrugada del viernes. «No veo la televisión, aun así, me hacen llegar, a veces, que mis publicaciones públicas, como mis fotos de portada, llevan a pensar a algunas personas, que son algo personal», se ha podido leer en el escrito de la mujer de Jesulín de Ubrique. Sin embargo, eso no ha sido lo más grave porque también ha lanzado un dardo envenenado a la colaboradora sobre su pasada relación con el torero. «Sí, lo sé, creéme. Me temes. Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán… «, ha dicho María José Campanario.

Como consecuencia a estas palabras, Belén Esteban dará su punto de vista esta noche en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, mientras se disponía a ir a los estudios de Mediaset, la de Paracuellos ha hecho su primera aparición púlica tras salir de su domicilio y ha dejado clara una cosa en relación a todo este asunto.

«Esta noche voy al ‘Deluxe’ donde trabajo de colaboradora y ahí me imagino que me pondrán todo y responderé», ha dicho muy calmada Esteban. La reportera que se encontraba esperando la salida de Belén le ha preguntado sobre qué piensa de que María José Campanario no se arrepiente del texto. «¿Y por qué lo borra?», contesta Belén instantes antes de meterse en el coche que la estaba esperando.

El origen del confilcto se remonta a tan solo unas horas atrás. Concretamente a la tarde del viernes mientras Belén Esteban se encontraba como cada tarde, comentando la actualidad de la crónica social en ‘Sálvame’. En un momento de la tarde, le enseñan unos mensajes a Belén y le dicen que va dirigidos hacia su persona por parte de María José Campanario. «No voy a decir nada, pero mucha felicidad para todos», responde con una sonrisa mientras vuelve al plató.

Pese a que en los primero momentos de recibir la noticia se ha mostrado relajada haciendo oídos sordos, unos minutos después explota. «Estate quietecita, guapa, que luego tú marido se piensa que soy yo», dijo muy molesta Esteban. «Qué pesada es, colega», se le escucha descir también cuando termina su discurso. Parece ser que esta intervención ha llegado a manos de María José que fue cuando decidió escribir la carta que ha sembrado de nuevo la guerra entre ambas.

«Hoy me ha llegado un enlace en el que he debido desocjonarme de la risa. Patético, algo a lo que estoy acostumbrada. Aunque no pueda evitar que me lleguen enlaces con el descojone absoluto que me provocan. Quizá los que amenazan, sin sentido alguno e intentan mantenerme en silencio, tengan cierto temor a lo que yo pueda decir: es a la conclusión a la que llego», se ha podido leer también en la carta de la discordia.