Las aguas estaban calmadas, pero ha vuelto a estallar la guerra entre María José Campanario y Belén Esteban. Un conflicto que se lleva arrastrando ya más de dos décadas. De manera que, se abre un nuevo episodio en esta trama que promete que ambas protagonistas no se queden calladas. El origen de este último enfrentamiento tiene que ver con unos mensajes que se le enseñaron en la tarde del viernes a la exmujer de Jesulín de Ubrique mientra se encontraba en ‘Sálvame’. Si primero optó por el silencio diciendo que no tenía nada que decir, minutos después explotó en pleno directo lanzando un claro mensaje a la actual pareja del torero. «Estate quietecita, guapa, que luego tú marido se piensa que soy yo», dijo muy molesta Esteban mirando a objetivo de la cámara.

Sin embargo, la cosa no termina ahí porque alrededor de las 4 de la mañana, María José Campanario ha escrito una carta con más de 1000 palabras, cada una de ellas dirigidas a la misma persona: Belén Esteban. Un escrito que han podido leer en directo en ‘Socialité’, ya que instantes después de publicarlo ha decidido borrarlo.

«No veo la televisión, aun así, me hacen llegar, a veces, que mis publicaciones públicas, como mis fotos de portada, llevan a pensar a algunas personas, que son algo personal», comienza diciendo el texto que publicó María José Campanario esta madrugada. «Hoy me ha llegado un enlace en el que he debido desocjonarme de la risa. Patético, algo a lo que estoy acostumbrada. Aunque no pueda evitar que me lleguen enlaces con el descojone absoluto que me provocan. Quizá los que amenazan, sin sentido alguno e intentan mantenerme en silencio, tengan cierto temor a lo que yo pueda decir: es a la conclusión a la que llego», se pudo leer en la carta.

«Sí, lo sé, creéme. Me temes. Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán… no un año y medio como tú, ¡sin casarte! Que me descojono cuando te llaman la exmujer de, en el que pasaste más tiempo en Madrid que con mi marido, aunque hayas aprovechado que solo se tira de hemeroteca a tu conveniencia», son partes del fragmento que ha sido borrado y que la redacción de ‘Socialité’ ha podido sacar a la luz. Además, la mujer del torero ha querido dejar claro a Belén Esteban que no quiere entrar en su juego porque no quiere descender a su nivel. «Saldrías perdiendo tu asqueroso trono», continúa diciendo sin pelos en la lengua Campanario.

María Patiño se ha puesto en contacto con Belén Esteban en pleno directo y la colaboradora ha contado cómo se ha enterado de la noticia y cómo se encuentra en estos momentos. «Estaba con mi marido en la calle Goya. Me enteró porque Jesús Manuel me manda todo. No saba crédito. Me tengo que explicar. Estoy tranquila, todo bien, pero me he quedado sorprendida. Eso sí, amenazas ni una», ha dicho la de Paracuellos.

Sin embargo, algunas de estas incógnitas se resolverán esta noche, pues Belén Estebán dará una respuesta a dicha carta en ‘Sábado Deluxe’ donde colabora habitualmente. Así lo ha expresado en la llamada que ha realizado con su compañera, María Patiño.