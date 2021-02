Una promesa y disculpas tibias: así ha sido el cara a cara entre María Patiño y Gustavo González

La grabación de 2006 mostrada por ‘Sálvame’ a comienzos de semana, en la que se podía ver a un joven Kiko Rivera hablando sobre su familia deberían haber girado entorno a él. Sin embargo esto no fue así. La conversación no solo estaba centrada en su madre, sino también en algunos colaboradores del espacio de Telecinco como María Patiño, que sin esperárselo se convirtió en una de las protagonistas de la tarde tras una grave discusión con el periodista que se encontraba al otro lado de la grabación, Gustavo González. Si bien era el dj quien la calificaba como «fea», «tonta», «estúpida» o «hija de p…», a Patiño lo que le molestó fue que su compañero de programa no solo no le parase los pies sino que le animaba a seguir.

«Tenéis una ausencia de educación y sois machistas, utilizáis a la mujer como un trapo», le dijo a Gustavo a la cara. Si bien la gallega se quedó muy a gusto, todavía tenía mucho que decir y este jueves ha vuelto a enfrentarse al paparazzi. Un enfrentamiento que el espacio ha dejado para la parte final y que ha coronado a María Patiño como una gran de las mujeres, sentenciando el machismo de González de una manera muy rotunda.

No es la primera vez que se enfrentan y hemos sido testigos 🔥 https://t.co/KO6R972JvN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 4, 2021

Esta ha sido una tarde especialmente tensa. Y aunque es cierto que en ‘Sálvame’ puede pasar cualquier cosa, este jueves las chispas han saltado desde el primer momento. Ha sido pasadas las ocho y media de la tarde cuando los dos colaboradores han estado frente a frente, un momento que María no ha querido esperar y al que Gustavo ha llegado molesto. ¿El motivo? No le ha gustado cómo le ha definido en las últimas horas.

«Yo también he tenido 20 años y he metido la pata, pero hay maneras de pensar que no he tenido, gracias a mis padres», ha disculpado la periodista a Kiko, insinuando que quizás es eso lo que le ha faltado al sevillano. Kiko Rivera me parece muy maleable, me lo sigue pareciendo hoy día, que tiene casi 40 años, pues imagínate con 19″, ha seguido, para después descubrir que las imágenes inéditas las han emitido «por torpeza de Gustavo» quien al pasar el vídeo se le olvidó borrar esta parte que tanta expectación ha generado.

«Querías que te mirase a los ojos y no tengo ningún problema, María», ha comenzado a decir Gustavo, que ha tenido que parar su discurso para ver el nuevo vídeo, en el que Kiko dice «esa mujer es una capulla. La veo una persona tan estúpida, tan poca cosa… (…) Esa mujer no vale nada», dije el joven Rivera con desprecio. «Esas imágenes se han colado por error. Juzgar a un chico de 18 años por lo que dijo entonces, pensábamos que era malo para él y para ti y no se vieron en DEC porque yo las censuré. No te lo conté porque no quería ponerte en contra de un chaval ni condicionarte. Era algo que él pensaba pero no sentía, y que verbalizaba como un gallito… Me avergüenza y me asquea vernos así, bromeando con algunas de las cosas que…», ha dicho Gustavo.

«En alguna ocasión le recrimino, aunque tenía que haber estado más contundente, en esto estoy de acuerdo. Insisto en que con el paso de los años no me considero machista aunque hay partes de mi carácter que tienen todavía esa reminiscencia. No me justifica que hayan pasado 18 años…», ha continuado.

«Yo no cometo ningún comentario desafortunado, quiero decir que es cierto que no me gusta que algunos aspectos de mi vida personal, deformados, lleguen al público, porque no me da la gana, pero a quien estabas cuidando era a Kiko, que estaba quedando como el culo. Si esto sale a la luz yo podría haber salido llorando, pero para España entera quien queda fatal no era María Patiño», ha rebatido la periodista, no conforme con las explicaciones del colaborador. «Te pido disculpas porque no paré en ese momento lo que tenía que haber parado», ha insistido Gustavo, visiblemente afectado.

También ha intervenido en directo el otro protagonista de la entrevistas, el fotógrafo Pablo Calvo, que aunque ha pedido perdón a María Patiño también le ha dicho que se pasó con sus palabras, algo con lo que ella no está de acuerdo. Finalmente, la tarde ha terminado con una promesa de Gustavo González a María Patiño, la de destruir los brutos de esa grabación para poner punto final a la polémica. ¿Conseguirán hacer las paces?