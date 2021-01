El momento ha llegado y Jesulín de Ubrique está preparado para reaparecer en televisión en un formato que cautivará a los telespectadores. Lo hará gracias al nuevo programa de RTVE, ‘Dos parejas y un destino’. Por el momento, no hay una fecha de estreno, pero la cadena ya ha anunciado que dentro de muy poco podrémos ver al torero junto a otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, viajar a un destino donde les esperará un misterioso anfitrión. El programa lo denomina ‘road movie’, término que busca poner valor a la cultura, la idiosincrasia y la belleza de nuestros paisajes turísticos nacionales. Sin duda, toda una aventura en la que veremos el lado más aventurero del exmarido de Belén Esteban.



Un anfitrión sorpresa que será muy conocido preparará una rutada para cada una de las parejas formadas por Gonzalo Miró y Florentino Fernández, Anne Igartiburu y María del Monte, Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Perico Delgado. De esta manera, cada semana disfrutaremos de un nuevo reto que promete no dejar indiferente a nadie. Para ello, se diseñarán dos recorridos totalmente distintos: una ruta exclusiva y más lujosa y otra experiencia más aventurera. Para poder iniciar la ruta, las parejas protagonistas recibirán semanalmente una carta del anfitrión en la que descubrirán qué destino es al que tienen que ir.

Por el momento, RTVE no ha mostrado secuencias o imágenes en las que se pueden ver a Jesulín de Ubrique en este nuevo proyecto que ha afrontado con mucha ilusión, pero sí ha adelantado algunos de los momentos que vivirán el resto de invitados. María del Monte montando en globo aerostático junto a Anne Igartiburu o Florentino Fernández compartiendo charla en un coche con Gonzalo Miró, son solo algunas de las escenas que se han podido ver en el clip promocional. Sin embargo, habrá que esperar todavía un poco para poder ver a Jesulín de Ubrique en esta nueva aventura para así poder conocer más aspectos de él hasta ahora desconocidos. ‘Dos parejas y un destino’ que hará un asombroso recorrido por algunos de los rincones más espectaculares de la geografía española ha sido grabado en algunos enclaves de Castilla – La Mancha, Andalucía, el Pirineo Catalán, el País Vasco, entre otros.

La última vez que el torero pisó un plató de televisión fue tras las vacaciones de verano, concretamente en el mes de septiembre. Lo hizo en Canal Sur de la mano de Toñi Moreno en ‘Un año de tu vida’ haciendo un repaso de su vida y de su carrera. Una reaparición poco común, ya que el marido de María José Campanario no es muy dado a los medios de comunicación. Jesulín habló del momento en el que decidió ser torero, de la relación con su padre, Huberto Janeiro, entre otras cosas. «Mi padre ha sido el artífice de todo y fue la persona que más me exigió y que después más me ayudó. Mi padre fue una persona que siempre creyó en mí ciegamente. Fue campeón de Andalucía de tiro al plato y las dos únicas escopetas que tenía las vendió para comprarme unas becerras y poder torear», llegó a decir en relación a su progenitor, que falleció el pasado mes de agosto.

Contando esa ocasión, Jesulín de Ubrique no ha aparecido en la pequeña pantalla más que en otras dos contadas ocasiones. Una de ellas cuando participó en el espacio ‘Hay una cosa que te quiero decir’ -2015- y en el programa ‘Splash! Famosos al agua’ -2013-.