Belén Esteban ha tenido que tomar una decisión que, por reflexionada que sea, no deja de ser dolorosa: renunciar a su colección de joyas. La gran bronca con Anabel Pantoja sirvió como detonante de una polémica que se ha llevado por delante una de sus grandes ilusiones a poco tiempo de su lanzamiento. Y no solo eso, también unas posibles ganancias que habrían mejorado notablemente la situación financiera de la de San Blas. ¿Cuánto estaba ganando con esta línea de joyas? ¿Cuáles eran las expectativas?

Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, en las semanas que ha estado funcionando, Belén Esteban ha conseguido un beneficio de 6.000 euros con sus joyas. Lo cierto es que el ritmo de ventas era tal que la compañía había previsto alcanzar los 10.000 euros de ganancias. Sin embargo, la colaboradora ha roto el acuerdo con la empresa que gestionaba su bisutería antes de llegar al primer mes de ventas. Este digital se ha puesto en contacto con fuentes de toda solvencia que nos confirman que el ritmo de venta era muy bueno y califican como «alta» la cifra de ganancias que habían obtenido hasta la ruptura del vínculo.

Belén Esteban, Anabel Pantoja y las joyas de la discordia

Dos grandes amigas cuyo proyecto empresarial paralelo ha estado a punto de volar por los aires su amistad. La empresa que gestionaba la línea de joyas de una y de la otra era la misma. No obstante, la sobrina de Isabel Pantoja era más veterana. Para ser más conscientes del tremendo éxito que estaban teniendo hasta el momento las piezas de Belén, basta con compararlos datos de los benéficos de los de San Blas con los de Anabel. En la actualidad, la colección de Anabel está obteniendo un beneficio muy similar al que Belén ha conseguido en su mes de arranque. Gol a favor de la madrileña.

Este no es el único proyecto que deja atrás. Con el cierre de la división de joyas Belén dice adiós a su otro gran proyecto empresaria, las velas perfumadas que tenía bajo su ala desde hace más de un año

Anabel vs. Belén Esteban / TelecincoLa polémica generada con las joyas de ambas ha hecho que Belén Esteban decida abandonar el proyecto. Por más rentable que fuera, no estaba dispuesta a perder a una buena amiga. Y mucho menos por el mal hacer de la compañía. Así explicaba ella el origen del problema hace unos días: «A mí me llaman de la empresa y me dicen ‘te van a llevar hoy la marca joyas, que sepas que Anabel ha llamado a alguien del equipo’. Cuando viene esta persona abro la puerta de mi casa y digo, ‘¿qué ha pasado?’. Y me dice, ‘buf, no sabes cómo ha llamado Anabel, ha llamado feroz, no te imaginas’. Y me cuenta todo, que si dice que yo le iba a quitar la clientela, que cómo me habían cogido a mi para ser imagen…’. Ese día de verdad que no quise hablar porque si cojo el teléfono no dejo hablar a Anabel, le digo de todo.»

Las informaciones cruzadas no eran del todo fidedignas y tanto Belén Esteban como Anabel Pantoja estuvieron a punto de romper su amistad. A la ex de Jesulín no le gustó nada este proceder por parte de la empresa y tomó la gran decisión: «No voy a seguir trabajando con ellos. Yo quiero trabajar con gente seria, no gente que me meta mierda. Estas joyas que llevo hoy son de Miguel y mías de toda la vida. A ellos les he dicho que no se les ocurra etiquetarme. Yo no tengo contrato. Tampoco quiero que las joyas que se estén haciendo se las den a Anabel, porque tengo las fotos. A Anabel y a mí nos han metido en un lio muy gordo, me lo he creído y lo que más me duele es que yo he desconfiado de mi amiga». Además, confesó que iba a borrar de sus redes sociales las dos fotos que había subido promocionando las joyas y así ha sido. Palabra cumplida.

La respuesta de la línea de joyas

La controversia ha continuado unas horas después del enfrentamiento entre Belén y Anabel. Su compañero Miguel Frigenti informó en ‘Sálvame’ que las joyas de ambas se vendían cuatro veces más baratas en una plataforma muy conocida de comercio online. Ninguna de las dos era conocedora de esta situación. 24 horas más tarde, la casa de joyas ‘Lueli Jewelry’ ha roto su silencio para defenderse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lueli Jewelry (@luelijewelry)

El hartazgo de Belén Esteban con el asunto de las joyas es tal que ha pedido encarecidamente que nadie le etiquete en fotos de las mismas, ni que se las regalen a nadie en su nombre. Circunstancia que sí que sucedió con el pack que recibió Rosalía como detalle de su amiga Belén. Look contó la intrahistoria de un regalo que se convirtió en viral gracias al testimonio de una fuente muy cercana a la empresa de joyas: «Fue Rosalía la que dio el primer paso. Es más, en ningún momento fue intención de Belén enviar las piezas a la artista. Lo que pasó es que nada más colgar el post Belén con las joyas, anunciando la llegada de la cápsula y la buena acogida, Rosalía le escribió pasados escasos minutos diciéndole ‘Me encanta tu colección’ y Belén le dijo enseguida ‘No te preocupes que te la mando’».

Dicho y hecho. Ahora, las consecuencias de todo esto son un proyecto empresarial derruido, una web oficial – la de las joyas- ‘en mantenimiento’ y una amistad -la de Belén y Anabel- en fase de reconstrucción.