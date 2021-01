EXCLUSIVA: La verdadera historia tras el regalo viral de Belén Esteban a Rosalía. ¿Quién dio el primer paso?

Que Belén Esteban y Rosalía han hecho muy buenas migas durante los últimos años no es ningún secreto. En varias ocasiones la artista catalana y la de San Blas se han regalado cumplidos en la Red y han mostrado un apoyo mutuo que ha sorprendido a propios y extraños. De este modo, la reina del trap y el kitch se fijaba en la princesa que encandiló al pueblo hace dos décadas con una forma de ver la vida que ahora parece ser tendencia. Sin embargo, hace escasos días, un gesto 2.0 de la cantante de ‘Con altura’, muy poco habitual en ella, confirmaba que el ‘buen rollo’ entre Belén y Rosalía ha subido un escalafón.

Nuestra cantante más internacional (con permiso de Julio y Enrique Iglesias) publicaba un vídeo en sus stories efímeras de Instagram en el que aparecían ni más ni menos que las joyas de la ex de Jesulín de Ubrique junto a un escueto pero intenso mensaje de agradecimiento en el que escribía “Muchas gracias Belén Esteban”. Como no podía ser de otro modo, las redes se movilizaban ante este inédito suceso (Rosalía no suele promocionar colecciones en las que no participa) y los seguidores de Belén subían como la espuma llegando a aumentar en casi 10.000 el número en poco más de tres días.

Este bombazo llegaba en un momento clave para la estrella de Mediaset ya que el post de Rosalía se producía en plena guerra entre Belén y su hasta ahora amiga Anabel Pantoja debido a una presunta competencia desleal en la promoción de sus respectivas colecciones de joyas. Al parecer Anabel, muy enfadada por el lanzamiento de la capsula de Belén temiendo ver ensombrecida la suya habría realizado adrede en sus redes para ensombrecer las de Belén. Un oscuro gesto que, gracias a la aparición de Rosalía en la batalla, se habría diluido a favor de Belén como gran triunfadora. Pero entonces, ¿qué hay verdaderamente detrás de esta publicación? ¿Fue premeditada la aparición de Rosalía en medio de esta guerra? ¿Fue la cantante la primera en dar el paso o por el contrario fue Belén la que inició esta exitosa campaña?

La verdadera historia tras un regalo viral. ¿Quién dio el primer paso?

Look ha podido hablar en exclusiva con miembros del equipo de la firma de joyas de Belén para conocer, de primera mano, de qué modo llegaron las piezas a manos de Rosalía, que en el momento de la publicación se encontraba en Puerto Rico en pleno proceso de creación musical. Según fuentes de toda solvencia, la colección se envió a la catalana pasado el día de Reyes y en ningún caso se esperaba que la intérprete publicara nada al respecto: “Rosalía no hace este tipo de publicaciones promocionales. Es muy raro que se implique a nivel comercial.

«Además la colección se envió al domicilio de Rosalía en San Esteve Sesrovires aunque ella no se encontraba allí», explicaba la fuente. Lejos de ser Belén la que inició el gesto de este post viral, Look ha podido conocer que la persona en dar el primer paso entre Belén y Rosalía en relación a las joyas fue la propia cantante horas después de que se presentara oficialmente la división ‘jewelry’ de la colaboradora: “Fue Rosalía la que dio el primer paso. Es más, en ningún momento fue intención de Belén enviar las piezas a la artista. Lo que pasó es que nada más colgar el post Belén con las joyas, anunciando la llegada de la cápsula y la buena acogida, Rosalía le escribió pasados escasos minutos diciéndole ‘Me encanta tu colección’ y Belén le dijo enseguida ‘No te preocupes que te la mando’”. Según nos explican, ambas mantuvieron una conversación más larga de carácter privado en la que Rosalía le contaba que su hermana Pilar, mano derecha gran apoyo de la estrella de la canción, también había caído rendida a su división más brillante.

Rosalía y el preestreno una colección disponible en unas horas

Belén, emocionada tras la conversación con su ‘amiga’, preparaba el envío supervisando todos los detalles del mismo: “Hasta donde sabemos, se le envió una colección entera a Rosalía, otra a su hermana y unas velas para la madre de Rosalía”. Además de los productos, la de San Blas insistió en personalizar el envío a su gran amiga: “Belén quiso preparar unos mensajes muy personales para ella, unos a modo de carta privada y otros mensajes más grandes que son lo que todos los usuarios han visto en la Red. Siempre eso sí, los títulos grandes escritos en catalán”. Unas palabras en la lengua de Rosalía que los primeros minutos de la publicación se convertían en TT debido a la manera de escribirlos por parte de Belén.

Sin embargo, lo más curioso del envío de las joyas de Belén a Rosalía no fueron solo las palabras de la Esteban a su amiga en catalán sino un detalle que ha pasado desapercibido para muchos internautas y periodistas. La cantante publicaba la imagen de unas joyas hasta ahora no disponibles en la web de su amiga. La colaboradora adelantaba así con su envío la presentación de su nueva colección que estará disponible en su ‘site’ previsiblemente a partir de mañana. Un collar y pendientes dorados, con pequeñas llamas bañadas en oro, que se llamarán ‘Fuego’, como adelanto de su nueva cápsula y que arrancará su venta en las próximas horas. Sin duda, un brillante cebo de lanzamiento que Belén nunca planeó. No solo eso, Rosalía no ha podido esperar a tenerlas en su mano para publicar lo mucho que le gusta ya que, como adelantábamos anteriormente, la intérprete se encuentra en Puerto Rico y las joyas le fueron enviadas a su Cataluña natal. Parece claro que Rosalía pidió a alguien de su familia que hiciera los vídeos para lanzarlos personalmente desde el otro lado del charco.

Colapso en la web de ‘La Esteban’

Nuevamente Belén ha convertido en oro lo que ha tocado y nunca mejor dicho. Sin embargo, en el caso de sus nuevas joyas, la colaboradora ha contado con la ‘ayuda no buscada’ de otros dos rostros mediáticos. En el caso de la guerra de Belén con Anabel y según hemos podido saber: “En el momento en el que se estaba tratando su enfrentamiento con Anabel en Sálvame Diario, la web de Belén se colapsó y se cayó hasta tres veces por las ventas” y, por otro lado, el apoyo de Rosalía y sus casi 15 millones de seguidores ha provocado que el perfil de Belén experimente un crecimiento en seguidores y posicionamiento inédito hasta el momento que sigue subiendo como la espuma.