Anabel Pantoja, al límite: su amenaza tras su conflicto con Belén Esteban

Anabel Pantoja está viviendo otra tarde muy complicada en ‘Sálvame’. Una vez más, la sobrina de Isabel Pantoja está en el ojo del huracán. Esta vez es su conflicto con Belén Esteban el que ocupa el debate del programa, que comenzaba con un texto introductorio escrito por el equipo que ha hecho brotar a Anabel. Una peineta a sus compañeros, gritos y una amenaza de marcharse, quién sabe si para no volver, han marcado una jornada terriblemente difícil para ella.

Kiko Hernández, azote habitual de la prima de Kiko Rivera, comenzaba leyendo un texto demoledor contra Anabel: «Anabel no está dispuesta a compartir clientes pero, sobre todo, dinero, mucho dinero. Este dinero ella no lo quiere compartir, el dinero que habría calculado que podría perder si sus compradores se dividen. Por eso ha intentado boicotearla a toda costa, Belén ahora se siente traicionada, decepcionada y dolida, tanto que se plantea no ir ni a su boda. La boicoteadora Pantoja viene para explicarnos qué ha sucedido con Belén y cuánto dinero es suficiente para romper una amistad que creíamos muy sólida».

El gesto de mal gusto de @AnabelPantoja00: su peineta cuando la llaman «boicoteadora Pantoja» https://t.co/GDiY1ljl9X — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 14, 2021

Anabel, en una sala de los estudios, dedicaba una peineta a Kiko y al resto del equipo que se podía ver desde el plasma del plató. Kiko se daba cuenta después y le acusaba de que era «una falta de educación», pero la sobrina de Isabel Pantoja se defendía diciendo que «era para la persona de guion que ha escrito eso tan feo sobre mí».

La tarde empezaba con este pico de alto voltaje para Anabel Pantoja, pero la tormenta estaba por desatarse. Una vez sentada en su sillón, el programa le informaba de que su prometido, ‘Negro’ (Omar) y su familia se habían posicionado en su desavenencia con Belén Esteban. Es más, la han asegurado que la habían criticado por la actitud que ha tenido con la de San Blas.

Anabel se empezaba a cabrear progresivamente: «Si se sigue tocando esto, yo me marcho, una cosa es que el Negro haya respondido a una llamada que yo conozco porque me la ha contado mi novio, pero dejad a la familia en paz. No son famosos, son anónimos y a la familia de mi novio no se le toca. Buscáis ‘nieve’ donde no la hay». Muy enfadada, la hija de Bernardo Pantoja explicaba su punto de vista: ¿Hay alguna llamada más o es algo que queréis cebar para tocarme a mí el clarinete? Si esto es para tocarme el clarinete participo pero como no lo haya, es hacer daño innecesario», se quejaba.

Pero el remate era que Kike Calleja asegurase que ellos solo la estaban protegiendo de lo que se decía de ella en el entorno de la familia de su novio. Es entonces cuando a Anabel se la han llevado los demonios y ha estallado, levantándose de su sitio y marchándose. No estaba dispuesta a aguantar más: «Ya te has pasado ¿De qué me vais a proteger? ¿Yo trafico? ¿Cometo delitos?».

Anabel Pantoja arremetía directamente contra el director de ‘Sálvame?: «Es su juego para sacarme de quicio, pero a mí no me sacan de quicio, la que se va soy yo», decía mientras recogía sus bártulos. Kiko Hernández, María Patiño y Víctor Sandoval trataban de convencerla de que no se fuera porque podía no haber marcha atrás tras su renuncia.

Tuvo que llegar Jorge Javier Vázquez, que adelantó su entrada en plató, para aplacar a Anabel. El presentador se quedó a solas con ella y la tranquilizó. Finalmente, Anabel entró en razón, no sin antes lanzar un ultimátum: no tiene nada que esconder y no va a consentir que se diga lo contrario, menos aún cuando está involucrada la familia de su pareja. Alto voltaje.