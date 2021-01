Belén Esteban y Anabel Pantoja: más distantes que nunca a causa del último proyecto de la rubia

Belén Esteban y Anabel Pantoja siempre se habían llevado bien, tanto una como otra se dedicaban gestos cariñosos y buenas palabras cuando las circunstancias así lo requerían en sus intervenciones en ‘Sálvame’, el programa de televisión en el que ambas trabajan. La cercanía que la de Paracuellos tuvo con Isabel Pantoja las acercó, además de otros encuentros en los que su amistad se acentuó. Pero las cosas parecen haber cambiado y entre ellas no existe en la actualidad una, digamos, maravillosa relación y así se pudo ver la tarde de este martes en el plató de Telecinco.

El presentador del exitoso espacio, Jorge Javier Vázquez, que conoce las debilidades de los colaboradores, se dio cuenta de que la sobrina de la tonadillera no ofrecía ni un solo gesto afectivo a Belén Esteban tras haber sufrido esta una aparatosa caída que la llevará a estar de baja por un tiempo. La situación se produjo cuando la ex de Jesulín de Ubrique entró en directo vía digital con Skype para explicar lo que le había pasado, asegurando que había sido un accidente doméstico, no debido a la nieve que ha traído la tormenta ‘Filomena’, sino a que se había caído por las escaleras por culpa de las zapatillas que llevaba. El resultado del fuerte tropezón no llegó a ser una fractura, pero si un esguince de rodilla que le afecta a los ligamentos y el menisco.

Todos los presentes la animaron y se interesaron por su estado y su ánimo, todos salvo una de las colaboradoras que sí estaba ocupando su silla en el plató: Anabel Pantoja, que permanecía impertérrita escuchando las palabras de Belén. En un momento dado Jorge Javier, con esa medio mueca que pone cuando va a soltar algo que no le va a gustar a su interlocutor, le dice a Anabel que por qué no le dedica unas palabras de cariño a la que el piensa que es su amiga, la primera respuesta de la sevillana es ‘ni mu’. A su vez, Belén Esteban, pagaba con la misma moneda y tan solo decía ‘yo estoy de baja’, dejando sin aclarar la cuestión.

Visto lo visto, quedaba claro que algo está pasando entre ellas y ante la insistencia del presentador, que de nuevo estaba en lo cierto, Belén aseguraba: “Como en todas las amistades, hay altibajos, pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere a mí, de todos modos ahora no tengo ganas de hablar”, dando a entender que la hora del entendimiento llegará, pero quiere tomarse un tiempo hasta hablar con su amiga.

Como si se le hubiera encendido una bombilla, el presentador soltó una pista que creía tener sobre este distanciamiento, afirmando que: “Creo que tiene que ver con un proyecto profesional de Belén”, dejando el plató mudo con su conclusión. Poco después, era Anabel Pantoja la que tomaba la palabra para auto inculparse de lo que sucedía entre ambas: “Como me he equivocado, tiene ella que tener su tiempo y sus cosas”, reconociendo que había cometido algún error con la llamada ‘princesa del pueblo’. También dijo a los presentes que lo que había pasado fue sin querer y que tenía constancia de que su amiga había estado unos días mal por eso, rematando con: “Me da pena porque no ha sido intencionado”. El caso es que el choque es real y la también ‘influencer’ parece haber herido la sensibilidad de la que por lo que ellas dicen continúa siendo su amiga. De momento, la charla que arreglará su situación va para largo, pues con Belén Esteban de baja y Anabel Pantoja en Canarias pocas reuniones pueden celebrar, salvo por teléfono o por Skype.