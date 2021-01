Belén Esteban se harta y denuncia las fiestas ilegales

Corren tiempos muy delicados a nivel de salud. La tercera ola de contagios por COVID-19 se encuentra cerca de su pico más alto y desde las autoridades sanitarias se hace un llamamiento a la afición para ‘auto confinarse’ y evitar los desplazamientos y reuniones innecesarias. Sin embargo, hay quienes demuestran que parece que las medidas no van con ellos. Esos que no respetan lo establecido y ponen en riesgo a todos haciendo fiestas ilegales o saliendo de casa sin mascarilla. Por suerte, existen rostros conocidos de nuestro país que han empezado a denunciar este tipo de comportamientos. La última en hacerlo ha sido Belén Esteban.

Como paciente de riesgo que es dada su diabetes desde hace más de 30 años, la colaboradora no está dispuesta a que unos pocos irresponsables pongan en peligro a la sociedad. Por eso, ha tomado la decisión de publicar en sus redes sociales a todos aquellos que no cumplan las normas para contener el coronavirus. Y ya ha comenzado a hacerlo: «Voy a publicar todo lo que vea relacionado con fiestas ilegales. Vergüenza os tendría que dar», adjuntando un GIF de una mascarilla con el mensaje ‘Úsame’ y el de una casa en la que se leía ‘Stay home’ (quédate en casa).

Belén ha utilizado su tirón e influencia en redes sociales para hacer un llamamiento que todos agradeceremos. No podría creerse que habiendo datos tan malos respecto a contagios y muertes, algunos solo estuvieran pensando en salir de fiesta y juntarse con sus amigos. Una actitud egoísta que Belén Esteban no está dispuesta a pasar por alto: «Basta ya de fiestas ilegales. Está muriendo mucha gente. Nos lo podemos tomar ya en serio», se quejaba en una segunda storie de Instagram.

La de San Blas está especialmente concienciada con este tema por ser vulnerable ante el virus. Además, vive muy de cerca la realidad de las urgencias ya que su marido, Miguel Marcos, es conductor de ambulancias y su día a día pasa inevitablemente por atender casos de COVID-19. Tolerancia cero con la irresponsabilidad.

Miguel Frigenti se suma a Belén Esteban

Dentro de la televisión, la ‘princesa del pueblo’ no es la única que ha querido denunciar estos comportamientos en redes sociales. Su compañero de ‘Sálvame’, Miguel Frigenti, también. El colaborador ha sufrido incluso amenazas que ha aprovechado para llevar ante la Policía: «Después de denunciar públicamente que en una fiesta no se cumplían las medidas de seguridad, he recibido una serie de mensajes, la verdad muy desagradables, con amenazas… Bueno, aunque de normal paso de estas cosas, cuando hay amenazas creo que no hay que tolerarlo ni consentirlo. El hecho de salir en televisión y ser una figura pública no le da derecho a nadie a amenazarte. He decidido ir a la comisaría y poner una denuncia», explicaba.

Belén y Anabel: fin a la polémica

Por otro lado, Belén Esteban también ha sido noticia en las últimas horas después de que haya puesto fin a su enfado con Anabel Pantoja. Sus respectivas líneas de joyas y la promoción de ambas habían enfadado muchísimo a Belén, que consideraba que su compañera estaba contraprogramándola. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja promocionó las suyas el mismo día que la ex de Jesulín sacó al mercado su nueva línea. Tras unos días de tira y afloja en los que Esteban confesaba sentirse «defraudada», ambas posaron juntas en los pasillos de Mediaset con el mismo plumas y un mensaje de unidad: «Competimos hasta en el abrigo pero nunca en amistad».