Zayra Gutiérrez da portazo a las críticas tras decir que no respeta la cuarentena

Zayra Gutiérrez no tiene demasiadas ganas de defenderse. Está encantada con la fama que está adquiriendo aunque sea a golpe de críticas. Su salto a los medios se produjo hace unas semanas tras organizar una fiesta ilegal para celebrar su 20 cumpleaños con sus amigos. Una celebración que no cumplía ninguna norma sanitaria para evitar la propagación de la COVID-19. Después volvería a ser vista en una noche de farra de esas que tanto acostumbra a disfrutar en tiempos de pandemia. Y por último, salían a la luz unos mensajes suyos de WhatsApp en los que insultaba a su madre y mostraba su despreocupación por la cuarentena, cuando todo el país permanece en jaque por el preocupante aumento de contagios de coronavirus.

Poco o nada preocupada por lo que se diga de ella se ha mostrado este viernes. Los medios de comunicación aguardaban su llegada al domicilio madrileño donde vive con su madre, Arantxa de Benito, y con su hermano pequeño, Aitor. Preguntada por todas las críticas que está recibiendo, la hija de Guti se ha limitado a girarse al micrófono y apuntar: «No tengo nada que decir. Buenos días», seguido de un portazo al entrar a su casa.

Un gesto que denota enfado y hartazgo de la situación que está viviendo, pero el hecho de no querer dar explicaciones deja claro que no le importa demasiado todo el revuelo organizado por su irresponsable actitud.

Este portazo llega después de que Arantxa de Benito se pronunciase por primera vez del criticado comportamiento de su hija mayor. La presentadora sacó la cara por su primogénita: «Está súper asustada, la pobre». No obstante, Arantxa añadió que «yo amo a mis hijos, son mi prioridad absoluta desde que nacieron». Menos cariño demostró tener Zayra Gutiérrez cuando le dijo a un amigo suyo que «Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La p… retrasada» «¿Lo ves normal? Que me deje sin salir por una p… blusa» o «Esto le haría a mi madre ahora mismo (una peineta) Y la daría de…», decía en otros mensaje a su contacto.

Quien todavía no se ha pronunciado todavía sobre la polémica de Zayra ha sido su padre. José María Gutiérrez ‘Guti’ parece haber querido quedarse al margen de esta polémica. Arantxa de Benito dijo hace unos meses que la relación del exfutbolista con su hija no era del todo fluida. Además, Guti está ahora mismo centrado en el reciente nacimiento de su segundo hijo con Romina Belluscio y cuarto para él.

No solo su madre ha tratado este tema. Este pasado miércoles, el exnovio de Zayda Gutiérrez acudía al plató de ‘Sálvame’ para desvelar algunos detalles de su relación con la hija de Guti, a quien definió como una chica “rebelde” y “caprichosa”. Para apoyar a sus palabras el chico mostró algunos mensajes y audios que le había enviado la que fuera su novia, a quien conoció en el año 2018 en una discoteca.

El joven radiografió a su expareja como una persona que «no trabaja ni estudia pero que le gustan las redes sociales y la televisión. Me dijo hace un mes que iba a ir a ‘La casa fuerte’ y por no sé qué motivos me dijo que había tenido una movida con el contrato». Ahora se ha publicado que podría haber recibido una oferta para entrar en ‘Supervivientes 2021’. Es esta fama la que engatusa a Zayra, aunque sea a costa de la salud pública.

Zayra Gutiérrez: «Me da igual la cuarentena»

Otro de los mensajes desvelados por ‘Sálvame’ dejaba retratada a la joven: «La cuarentena da igual, podemos hablarlo y ya, solo hay que tener una charla en persona. Que tengo el mejor reservado de la sala, que tengo la puta sala para mí, gilipollas», le insultaba a un colega suyo.

Después de ver este portazo a la prensa, queda claro que Zayra Gutiérrez no va a actuar igual que cuando festejó su cumpleaños. El perdón no entra en sus planes. En aquella ocasión se retractó al decir que «tengo que pedir perdón porque es verdad que es una irresponsabilidad en los tiempos que estamos (…) Es verdad que fuimos más de seis, es una irresponsabilidad, soy una niña de 20 años y a lo mejor no soy consciente de la situación que estamos viviendo ahora mismo y lo único que puedo decir es perdón, no me puedo excusar de otra manera»