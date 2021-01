Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, vuelve a liarla: «La cuarentena me da igual»

Zayra Gutiérrez va camino de convertirse en uno de los personajes públicos de 2020 y no precisamente por méritos propios. O sí, pero lejos de ser positivos. La hija de Guti y Arantxa de Benito lleva semanas siendo noticia por las dos salidas nocturnas que ha hecho en las que no cumple las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación de la COVID-19. Da la sensación de que la pandemia no va con ella porque camina por libre.

Después de celebrar su cumpleaños en diciembre y de publicar unas imágenes de fiesta en la noche de Reyes, llega una tercera entrega en las andanzas de esta joven que hasta hace poco era una completa desconocida. El equipo de ‘Sálvame’ ha tenido acceso a un audio de WhatsApp que Zayra le ha enviado a un amigo suyo y que le pone en una situación bastante comprometedora. En esta conversación, Zayra Gutiérrez parece animar a su amigo a unirse a otro plan que está preparando y a violar de nuevo las medidas sanitarias: «La cuarentena da igual, podemos hablarlo y ya, solo hay que tener una charla en persona. Que tengo el mejor reservado de la sala, que tengo la puta sala para mí , gilipollas», le abronca la joven a su conocido.

Sobra decir que no es ni mucho menos la mejor manera de limpiar su imagen después de los últimos acontecimientos en los que la opinión pública se ha echado encima suya por no respetar algunas pautas esenciales en estos tiempos como el usar mascarilla, respetar la distancia social o cumplir con el toque de queda en Madrid, fijado de 0:00 a 06:00 horas cada día.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ no han dudado en cargar duramente contra ella por su actitud rebelde. Kiko Hernández piensa que es una «malcriada a la que se lo han dado todo». Mientras que el otro Kiko, Matamoros, no cree que tenga tanto dinero como aparenta ni que la inviten a eventos. Anabel Pantoja analizaba de dónde podían salir sus ingresos pero no le cuadraba: «En su cuenta de Instagram tiene 26.000 seguidores que para sacar dinero son pocos». Gemma López desveló que se había visto a Zayra Gutiérrez con 2.000 euros en billetes de 50 que había obtenido por parte de su padre, Jose María Gutiérrez ‘Guti’ con motivo de su 20 cumpleaños.

Hay que recordar que Zayra pidió disculpas públicamente ante las cámaras después de organizar su fiesta de cumpleaños. Pero viendo cómo y cuánto ha reincidido, bien podría dar pie a pensar que no estaba siendo sincera en su perdón porque sigue cometiendo los mismos errores. «Tengo que pedir perdón porque es verdad que es una irresponsabilidad en los tiempos que estamos. Quiero también dejar claro que los titulares que han salido de «me encanta la plandemia» y «freecovid» eso no lo he puesto yo, lo ha puesto Maxi, que es el que ha subido todo a sus redes sociales y es verdad que fuimos más de seis, es una irresponsabilidad, soy una niña de 20 años y a lo mejor no soy consciente de la situación que estamos viviendo ahora mismo y lo único que puedo decir es perdón, no me puedo excusar de otra manera».

De momento, guarda silencio y sigue con su actividad habitual en redes. Tampoco han hablado Arantxa de Benito ni Guti, que recientemente daba la bienvenida a su segundo hijo con Romina Belluscio. Sin embargo, sí que podría haber sucedido que su madre le reprimiera ante su actitud porque ‘Sálvame’ ha publicado otro WhatsApp de Zayra en el que le cuenta a su contacto que «mi vieja me está diciendo que si salgo de casa no vuelvo a entrar hoy. La retrasada…»