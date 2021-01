Guti y Romina presentan a su segundo hijo en medio de la polémica con Zayra Gutiérrez

48 horas después de dar a luz a su segundo hijo, Romina Belluscio y José María Gutiérrez ‘Guti’ han abandonado el hospital rumbo a casa y con su recién nacido en brazos. La pareja ha presentado al pequeño Romeo ante los medios de comunicación a primera hora de la tarde. A su lado estaba Enzo, que con 8 años ve cómo va a tener pronto un nuevo compañero de juegos.

La postal familiar que nos han dejado a las puertas del centro médico es idílica. Sonrientes, con su hijo mayor agarrado de la mano de su padre y el bebé envuelto en una gruesa mantita que le protegía de las gélidas temperaturas que sacuden Madrid estos días. Sus primeras palabras tras ser papás han sido «todo muy bien y muy contentos». Romina ha confesado que todo ha ido fenomenal y «muy rápido». La presentadora argentina ha traído al mundo a un niño a sus 41 años del que dice que «de momento es un ángel».

Sobre el parecido del pequeño, no ha habido que esperar ni dos días para que ambos tengan claro que «es igual que su hermano». Los dos han tenido la deferencia de posar sin mascarilla para ver sus rostros de orgullo y satisfacción en plenitud.

El exfutbolista del Real Madrid agradecía sinceramente las palabras de enhorabuena y la presencia de los medios de comunicación que buscaban captar su primera imagen con el nuevo miembro de la familia. Hay que destacar que la vida ha querido que Romeo llegue al mundo el 11 de enero, mismo día que su hermano Enzo, que vino en 2013. A partir de ahora, las fiestas de cumpleaños en casa de Guti y Romina prometen ser inolvidables.

«Ayer llegó a nuestras vidas…lo bueno se hace esperar, en ocasiones durante años como tú! Romero Gutiérrez Belluscio 3.950 kg, 53,5 cm llenos de amor. Guti, a veces los sueños se hacen realidad!!!! Gracias Dios!», escribía la modelo. Romina y Guti se conocieron en 2011, un año antes de que el talentoso futbolista colgara las botas.

Guti y la polémica con su hija

La felicidad del momento y el haber sido padre de nuevo tienen a Guti la mar de contento. No hay hueco para otra cosa que no sea su recién nacido por lo que el entrenador no ha querido pronunciarse sobre la fuerte polémica con su hija, Zayra Gutiérrez, fruto de su matrimonio con Arantxa de Benito. La joven lleva semanas siendo noticia por las dos salidas nocturnas que ha hecho en las que no cumple las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación de la COVID-19, así como por los mensajes que ‘Sálvame’ filtro en los que sostenía que «la cuarentena me da igual».

Fue Arantxa de Benito la que dijo hace tiempo que la relación entre Zayra y su padre era difícil. Y sacaba a la luz un episodio en el que Guti había dejado plantada a su hija mayor de cara a unas vacaciones, explicando que no se había llevado a la niña por ser «más conflictiva» que su hermano Aitor. No contenta con eso, Arantxa sostiene que su exmarido cumplía con sus obligaciones de padre con sus hijos mayores «hasta que llegó Romina», dejando entrever que se había sentido sola en lo que respecta a la educación de sus hijos. Pero el testimonio de la presentadora se dio de bruces con la defensa a ultranza que en aquel momento hizo Kiko Matamoros de quien fuera centrocampista del Real Madrid y que contradecía lo que acababa de contar.