Zayra, la hija mayor de Arantxa de Benito y el futbolista Guti ha vuelto a los titulares, muy a su pesar. La joven ha sido una de las protagonistas de los últimos días tras celebrar sendas fiestas en las que no se han cumplido los protocolos exigidos por las autoridades para evitar una mayor propagación del coronavirus. Una actitud muy criticada, por la que pidió perdón de manera pública, pero que volvió a repetir. Ahora, sin embargo, es otro el motivo por el que acapara titulares.

Este miércoles el programa recibía de manera virtual a un exnovio de Zayra, un joven llamado Manuel que desvelaba a toda España algunos detalles de su relación con la hija de Guti, a quien definió como una chica “rebelde” y “caprichosa”. Para apoyar a sus palabras el chico mostró algunos mensajes y audios que le había enviado la que fuera su novia, a quien conoció en el año 2018 en una discoteca.

El retrato que se hizo de Zayra Gutiérrez no fue precisamente amable, pues Manuel contaba que su relación era bastante “tóxica” y que si no le hacía caso la chica le mandaba “850 whatsapp” o le llamaba hasta “17 veces” para hacerle caso. Por otro lado, se mostraron varios mensajes en los que insultaba a su madre si no conseguía hacer lo que ella quería. “Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. P… retrasada. Eso le haría a mi madre ahora mismo (hace una peineta) y la daría de… ¿Lo ves normal que me deje sin salir por una p… blusa?”, se leía en uno de ellos.

De momento, la joven ha optado por guardar silencio y no responder a esta aparición, pero sí lo ha hecho su madre. Arantxa de Benito que ha asegurado que su hija “está súper asustada, la pobre”. Si bien el programa fue muy sonada y Zayra acaparó muchos minutos, la colaboradora televisiva ha asegurado que no pudo verlo ya que se encontraba trabajando.

“No me apetece hacer ningún comentario al respeto”, ha añadido la madrileña, que ha insistido en que no pudo verlo al encontrarse trabajando. Eso sí, ha querido zanjar una de las partes más polémicas, que tenga una mala relación con Zayra y su otro hijo, “yo amo a mis hijos, son mi prioridad absoluta desde que nacieron”, ha sentenciado.