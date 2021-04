Anabel Pantoja y dos sonadas broncas que no querrá recordar en su regreso a ‘Sálvame’

El pasado 25 de febrero, tras días pensándolo, Anabel Pantoja decidía decir adiós a sus compañeros de ‘Sálvame’, cansada de las discusiones constantes, el estrés y terminar llorando en casi todos los programas a los que acudía. Tras una intentona de despedirse en plató, finalmente la joven compartía una publicación en sus redes sociales en la que se despedía del que había sido su trabajo durante varios años. «Una montaña rusa 🎢

Que jamás podré explicarle a mis hijos… Gracias por todo lo vivido sois únicos…@salvameoficial», escribía en el post.

Cuando parecía que estaba encanta con su vida en Canarias, acompañada de su novio, Omar Suárez, y disfrutando del sol y del mar, sorprendía anunciando su vuelta a Telecinco. Y no, no a ‘Sálvame’, sino al programa ‘Supervivientes’ para ser la defensora de su chico, que decidía dejar atrás su anonimato para formar parte del reality más salvaje de la televisión. Sin embargo, tras su estreno durante el domingo, Anabel Pantoja volvía a dejar a más de uno con la boca abierta al regresar al espacio diario presentado por Jorge Javier Vázquez.

La tarde, como era de esperar, no fue tranquila y es que la sobrina de Isabel Pantoja no pudo evitar las lágrimas al ver a su chico, a quien echa tanto de menos que confesó ponerse tres almohadas en la cama para abrazarse a ellas por las noches. Además, discutió con Kiko Matamoros, el colaborador más crítico con ella. Seguro que lo que menos le apetece a la prima de Kiko Rivera en esta nueva etapa televisiva es repetir las polémicas y broncas del pasado.

Semanas de polémicas

Si bien ningún colaborador de ‘Sálvame’ puede decir que se ha librado de las polémicas, lo cierto es que en los últimos tiempos Anabel Pantoja se ha llevado la palma. La ‘guerra’ entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo tiene buena parte de la culpa y es que en todo momento ha querido ser neutra, algo muy criticado por sus compañeros de plató. De hecho, el pasado 3 de febrero brotó tras escuchar que algunos de sus compañeros la consideraban “vaga”.

“No aguanto más todo esto, está todo el día criticándome y hablando mal de la relación que tengo con mi padre. Me preguntaba cuántas veces he ido a ver a mi padre en la cárcel, y eso es un golpe muy bajo. Tenía cinco años cuando mi padre fue a la cárcel. Cinco años. Si él me llama sucia por decir que no se habla con su hija, los dos somos sucios”, dijo Anabel, que recibió como respuesta un aplauso en tono de mofa de Kiko Matamoros, por lo que acabó refugiándose en el baño. «Le dices al de los aplausos, que le vaya a tocar las palmas a su novia. Ya está bien. Pensaba que era una broma, pero te juro que me voy para Canarias. Lo que estáis consiguiendo es que os tenga asco. Asco de este ambiente, de estos temas”, decía a lo que Kiko terminaba por pedirle perdón.

Poco después, su enfrentamiento era con una de sus grandes amigas, Belén Esteban. Y es que el tema de sus joyas y un malentendido con la marca propiciaron que ambas estuvieran semanas casi sin dirigirse la palabra. Por suerte, el asunto se solucionó y aunque las cosas estuvieron tirantes unos días, finalmente Anabel Pantoja recuperó lo que más deseaba, a Belén, quien seguro vuelve a ser un gran apoyo dentro y fuera del plató de ‘Sálvame’.