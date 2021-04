Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera entrevistarán a Rocío Carrasco

El 16 de marzo la crónica social de nuestro país se paralizó al salir a la luz que Rocío Carrasco iba a hablar en su propio documental para contar cómo ha vivido todo este tiempo la historia que ha marcado su vida: desde el divorcio de Antonio David hasta el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores. Los dos primeros episodios de su docu-serie tuvieron a Jorge Javier Vázquez como presentador del formato, pero los siguientes estuvieron a cargo de Carlota Corredera. ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha llegado a la mitad de su emisión, y este próximo miércoles 21 de abril Rocío Carrasco va a reaparecer en un plató de televisión para ser entrevistada tras estar más de veinte años alejada del citado medio.

Para la especial e histórica ocasión, Telecinco no solo ha apostado por la presentadora ocasional de ‘Sálvame’, sino que Jorge Javier Vázquez estará junto a ella para poder entrevistar a la hija de Rocío Jurado. Una noticia que ha confirmado ‘Socialité’ a escasos días de que ocurra el esperado momento en el Rocío Carrasco aclare y explique algunos aspectos que se han podido ir viendo a lo largo de la miniserie.

El pasado miércoles antes de emitir el séptimo capítulo, Carlota Corredera dio paso a una llamada telefónica que lo iba a cambiar todo. La hija de Pedro Carrasco confirmó su presencia el próximo día en el plató. “Yo sé que durante las emisiones de la serie documental ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y ver y asimilar. No es fácil contar una vida de 30 años en unas pocas semanas. Entonces yo creo que, llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental y usarlo para poder resolver y aclarar puntos. Explicar algunas cosas que yo supongo que vosotros o que las personas que estén en casa viéndolo se hayan preguntado. Entonces me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso”, dijo Carrasco.

Sin embargo, su aparición pública se ha podido ver afectada tras las últimas declaraciones de Rocío Flores. Este viernes, la colaboradora habló como nunca y lanzó un mensaje directamente a su progenitora. “Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así», comenzó diciendo para más tarde revelar que había llamado a su madre, pero sin éxito. La hija de Antonio David Flores, aseguró con lágrimas en los ojos que “no puede más” con esta situación familiar y que le gustaría un acercamiento con Rocío Carrasco para poder poner fin a todo de una vez por todas. Unas palabras que Ana María Aldón aplaudió en la tarde del sábado en ‘Viva la Vida’, ya que está a favor de que madre e hija solucionen todos sus problemas.