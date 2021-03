El pasado 16 de marzo se produjo un acontecimiento histórico en televisión. ‘Sálvame’ anunció en primicia que Rocío Carrasco iba a hablar largo y tendido en su propio documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Fue el 21 del mismo mes cuando se emitieron los dos primeros episodios que han levantado ampollas y que han provocado el fulminante despido de Antonio David Flores de cualquier programa que pertenezca a Mediaset. En la docuserie, la hija de ‘la más grande’, acusó al que fue su marido durante cinco años (1995-1999) de presuntos malos tratos, entre otras cosas. En aquella entrega, fue Jorge Javier Vázquez quien estuvo al mando del formato en el que varios colaboradores asistieron para debatir sobre una historia que ha alterado la crónica social de nuestro país.

Sin embargo, no estará al frente de los siguientes capítulos que continuarán narrando la polémica boda entre Rocío y David. Por el momento, no se han revelado los motivos de esta decisión que ha sido comunicada a través de las redes sociales de la cadena, pero es necesario recordar que, desde el pasado lunes es Carlota Corredera quien ha estado presentando ‘Sálvame’ a lo largo de toda la semana. De hecho, será quien se convierta en la presentadora de la próxima emisión del documental que se emitirá el próximo domingo 28 de marzo a las 22:00 horas en Telecinco.

Rocío Carrasco ha roto su silencio, ese que ha estado manteniendo cerca de 25 años, y lo ha hecho para contar su versión de los hechos sobre lo que vivió con el ex guardia civil y el distanciamiento de sus hijos, Rocío y David Flores. La hija de la Jurado se ha abierto en canal en una miniserie que tendrá más de 12 episodios que estarán ordenados cronológicamente.



Sin duda, una trama que ha cambiado por completo la interpretación que ha estado dando Antonio David todos estos años. Tanto es así que la propia Carlota Corredera ha señalado este mismo viernes en ‘Sálvame’ que no pudo dormir la noche que se emitieron las primeras partes del documental, pensando en que el ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ estaría al día siguiente en el plató . “Yo la noche del domingo al lunes no dormí pensando que tenía que presentar al día siguiente con Antonio David como colaborador, no sabía cómo abordar todo esto”, ha confesado angustiada por la situación.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez no se ha pronunciado sobre su ausencia televisiva, aunque podría deberse a unas posibles vacaciones, ya que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Hace exactamente cuatro días, el presentador estrella de Mediaset compartió en su perfil de Instagram un emotivo vídeo en el que aparecen sus mascotas y una de las personas que más quiere en este mundo: su madre. “Qué cosas más bonitas me regala el móvil, ¿eh?”, escribió en la publicación. De esta manera, el autor de ‘La vida iba en serio’ reaparece fugazmente en medio de su ‘retiro’.