Antonio David Flores rompe su silencio: «estoy anímicamente mal»

Desde que el pasado lunes Mediaset decidiera prescindir de los servicios de Antonio David Flores, que por ende ha perdido su puesto de colaborador en ‘Sálvame’, el malagueño había optado por guardar silencio y no hacer ninguna declaración. De hecho, el que sí ha hablado ante los medios ha sido su abogado, que este miércoles confirmaba que tomará medidas legales por algunas de las partes del documental protagonizado por Rocío Carrasco, en el que le acusa presuntamente de malos tratos. Este miércoles, sin embargo Antonio David ha querido romper su silencio y hacer una declaración para contar cómo se encuentra. Lo ha hecho a través de ‘El programa de Ana Rosa’, al que no ha acudido directamente, sino a través de un mensaje que ha mandado a una de las reporteras del espacio.

Un mensaje que quería que fuera “leído íntegramente” para evitar malentendidos y en el que ha volcado la complicada situación que vive en estos momentos. El excolaborador ha reconocido que está “anímicamente mal, pero tranquilo, porque dónde tuve que hablar, hablé”. Sin embargo, está molesto por la repercusión que está teniendo la docu-serie pues cree que se le está juzgando de nuevo. “Estuve durante tres años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces, primero la justicia y ahora la opinión pública”.

Por otro lado, ha asegurado que está mal por haber perdido su trabajo, y ha querido dejar claro que “no soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento hablaré”. Hasta el momento, lo único que quiere añadir es “agradezco también las muestras de apoyo que estoy recibiendo, confío plenamente en mis abogados”.

Tras escucharle, la respuesta de Ana Rosa Quintana ha sido clara, pero quizás alejada de lo que él esperaba. “Sí que hay un juicio público a Antonio David en las redes sociales y en todos nosotros, que estamos opinando, anteriormente también lo ha habido sobre Rocío Carrasco». Además, la presentadora opina que no hay que “mezclar las cosas”, pues “por un lado está un testimonio desgarrador, terrible, creíble. Es lo que ha vivido una persona. Y luego hay otra parte judicial, entonces, si mezclamos las dos cosas…».

Lo que a ella más le preocupa es todo lo que se está recordado sobre la ruptura entre Carrasco y su hija Rocío. “Estamos juzgando a una chica por una cosa que dijo hace diez años, quiero escuchar ahora que odia a su madre. Su parte aún no ha sido escuchada”. La presentadora se ha preguntado si Rocío Carrasco “no podía haber hecho el testimonio sin meter a la hija”, añadiendo que “hay que proteger a los hijos incluso cuando hagan cosas terribles”. Pero no solo se ha referido a la hija de ‘La más grande’, también a Antonio David, pues no le ha parecido correcta la actuación que ha tenido con sus hijos durante el conflicto, “muy mal por Antonio David. Y muy mal porque hay que dejar a los hijos fuera de todo”, ha dicho. Ana Rosa también ha mostrado su preocupación por cómo pueda estar en estos momentos Rocío Flores, “es terrible la presión que tiene. Es terrible lo que ha escuchado”.