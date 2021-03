Primera consecuencia frontal para Antonio David Flores. No volverá a pisar un plató de Mediaset España, al menos de momento. Fuentes oficiales del grupo de comunicación consultadas por Look informan de que «no está prevista su participación en programas». Esto significa que no estará presente en su silla como colaborador de ‘Sálvame’ para contar su opinión del relato de Rocío Carrasco en el que sale muy mal parado.

Hasta ahora, Antonio David había sido un rostro importante y habitual en las tertulias de diferentes programas de Telecinco. Desde que concursó en ‘GH VIP’, donde fue defendido por su hija Rocío Flores para disgusto de su madre, su popularidad en televisión volvió a aumentar. Sin ir más lejos, la pasada semana dio su opinión cuando saltó la bomba de que su exmujer había grabado un documental para contar su vida.

En el primer episodio de su documental Rocío Carrasco acusó a Antonio David de presunto maltrato en forma de supuestas agresiones verbales: «inútil, no sirves para nada. Eres tonta. Estás gorda…», así como físicas: «Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo pero no sé de dónde viene el por qué de eso. Yo me siento por un lado que me quiero ir a mi casa, lo cual no voy a hacer, y por otro estaba que no me podía mover pero digo me levanto y lo reviento. Pero no hice ninguna de las dos cosas. No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores (…) me agarra del pelo y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurrí en ese momento. Hay muchos episodios de mi vida de esa época que no sé si por defensa personal o qué, los tengo olvidados. Lo achaco a que el daño que se me estaba ocasionando a mí, lo daba por bueno, lo justificaba, lo dejaba pasar», expuso Rocío Carrasco.

Todavía no ha habido un testimonio oficial por parte del padre de Rocío y David Flores. Sí que se ha dejado ver su mujer, Olga Moreno, durante la mañana de hoy, pero no ha querido hacer ninguna declaración sobre las acusaciones de Rocío Carrasco.

Los primeros pasos de Antonio David Flores

Una de las pocas personas que ha podido hablar con Antonio David ha sido Antonio Rossi, que ha contado en ‘El Programa de Ana Rosa’ las primeras sensaciones del malagueño: «Él mantiene su verdad. Está tranquilo y se agarra a la única realidad que hay, que su exmujer le denunció por violencia de género en 2017 y no ha habido opción a que abran ni un juicio oral», explica el periodista. «Tuvo miedo cuando se sentó delante de una jueza, cuando realmente tuvo que ir a los juzgados, y ahora va a ir contra todos los que le señalen y le digan que es un maltratador», prosigue. Por último, el colaborador de Telecinco asegura que «por supuesto» que el exmarido de Rociíto va a seguir colaborando en ‘Sálvame’ porque «existe la presunción de inocencia en este país». Sin embargo, parece que Mediaset España tienen otros planes con él».

En la misma línea se ha postulado Isabel Rábago unos minutos más tarde en ‘Ya es Mediodía’. Además, ha desvelado que se encuentra en Madrid para interponer una querella contra Rocío Carrasco, que según Rábago «Es lo mejor que le puede pasar a Rocío ahora mismo». Las próximas horas serán clave para comprobar qué pasos decide dar el hasta ahora colaborador de Mediaset después de saber que desde la empresa no cuentan con él.