El sobrecogedor testimonio de Rocío Carrasco no deja de suscitar reacciones. Una vez escuchada su dura experiencia es el momento de buscar la opinión de las personas vinculadas a ella. A falta de saber qué opina Antonio David Flores, seguramente el peor parado hasta el momento, han sido José Ortega Cano y Olga Moreno los que han dado su opinión. El exmarido de Rocío Jurado y la mujer de Antonio David han tenido que enfrentarse a las preguntas y su comportamiento ha sido muy dispar.

Ninguno de los dos se ha escondido y han salido a hacer sus gestiones por la mañana. El diestro ha acudido junto a su persona de confianza a hacer un trámite bancario. Asegura que no pudo ver las primeras entregas del documental de Rocío Carrasco por prescripción médica: «Tenía la tensión alta y me recomendaron quedarme en la cama», ha dicho el maestro. Había que preguntarle también por esas palabras de Rocío Carrasco en las que desvelaba que su relación con quien fuera marido de su madre ya no es la misma: «Siempre le tuve mucho cariño, pero ahora los sentimientos son diferentes. No creo que fuese una decisión acertada casarse con él, desgraciadamente para ella», decía Rociíto. Ortega Cano ha mostrado una actitud conciliadora: «Ni le deseo lo malo a ella ni a su familia. A pesar de que ahora no sea lo mismo que antes, le sigo teniendo cariño». A su salida del banco, no ha querido hacer más declaraciones.

Otra de las más buscadas en el día de hoy ha sido Olga Moreno. La mujer de Antonio David Flores ha salido temprano a buscar desayuno y se ha encontrado con la presencia de la prensa. Ha sonreído al ver que la seguían buscando su primera reacción. Una intentona en balde ya que la nueva concursante de ‘Supervivientes 2021’ no ha querido romper su silencio como sí que hiciera Rocío Carrasco para relatar el infierno vivido junto al ex Guardia Civil. La familia de Flores no se ha pronunciado al respecto todavía. Hay muchísima expectación por conocer cómo han encajado Antonio David y su hija Rocío Flores las palabras de Rocío.

La reacción de María Teresa Campos

Quienes también tienen mucho que decir son la familia Campos. Terelu Campos esgrimió este pasado fin de semana su emoción porque Rocío Carrasco contase su verdad. Durante el programa publicó un tuit en el que aseguraba estar pasando una de las peores noches de su vida: «Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida , si no la peor. El conocimiento de lo q ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte . 💔Te quiero con mi vida y te agradezco q hayas decidido q te escuchen .. al menos escucharte .. y a Fidel gracias💗», escribía.

Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida , si no la peor. El conocimiento de lo q ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte . 💔Te quiero con mi vida y te agradezco q hayas decidido q te escuchen .. al menos escucharte .. y a Fidel gracias💗 — Terelu Campos (@terelu_campos) March 21, 2021

Tras las palabras de Terelu Campos llegaba el turno de su madre, María Teresa. La matriarca siempre ha defendido que se haga «justicia» con Rocío Carrasco y la ha animado a contar su verdad. ¿Qué tiene que decir al respecto? La periodista ha preferido mantenerse hermética respecto al documental hasta el punto de ni tan siquiera bajar la ventanilla del coche que la transportaba hasta casa. Silencio sepulcral mientras la onda expansiva de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ sigue expandiéndose.