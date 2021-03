Desgarrador, emotivo, impactante… cualquier adjetivo se queda corto para describir lo vivido este domingo con la emisión de los dos primeros episodios del documental de Rocío Carrasco: ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. El silencio sepulcral de los colaboradores en plató nada más terminar el capítulo 0 ha sido el mejor indicativo de lo sobrecogedoras que han sido sus palabras, repletas de lágrimas y ataques de ansiedad en ciertos momentos. Recopilamos las frases más impactantes de su esperada reaparición.

Los motivos por los que ha decidido hablar después de 20 años es una preguntado que ha surgido durante esta semana, y entre otros, Rocío ha afirmado que es algo que tenía que hacer. «Me lo debo a mí y se lo debo a la gente que me quiere. Mi marido, mi suegra, mis amigos. Es mi familia, otra familia. Otra familia que yo he elegido a parte de la de sangre”

“Yo he llegado a tocar fondo y cuando he tocado fondo me he dado cuenta que no podía seguir de esa manera”. La hija de Rocío Jurado relata en esta primera entrega lo ocurrido el 5 de agosto de 2019. Un intento de suicidio que la lleva a ser ingresada en un hospital madrileño. La gota que colma el vaso llega cuando es conocedora de que su hija va a ejercer de defensora de Antonio David Flores durante su participación en ‘Gran Hermano VIP’.

Pero para llegar a esa situación desesperada, explica que lleva en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011 cuando se le diagnostica un «síndrome ansioso depresivo moderado y grave cronificado en el tiempo».

“Cuando me daba a los niños en la puerta de casa, él me insultaba y me decía te los voy a quitar hija de puta”. Rocío relataba cómo eran las amenazas de Antonio David Flores cada vez que sus hijos regresaban de pasar unos días con él. Totalmente rota y envuelta en lágrimas, confirmaba: «Ha conseguido lo me dijo cuando nos íbamos a separar. Me los ha quitado y ha hecho que me odien, que tengan esa imagen de mí».

“Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo estando vivos”. A lo largo de estos días se le ha escuchado decir con total seguridad, cuáles fueron los últimos días que vio a sus hijos, dos fechas que tiene grabadas a fuego.

«Me han llamado puta por la calle. Que si no me daba vergüenza. Que qué madre abandona a sus hijos”, desvelaba más calmada. En plató analizaban estas reacciones de personas anónimas incluso de otros colaboradores que han cuestionado el papel de madre de Rocío al no comprender su nula relación con sus hijos.

«Cuando él ya está en ‘GH VIP’, Rocío entra dentro ese día y le dice a su padre: ‘No te preocupes, fuera está todo mejor de cómo lo dejaste’”. Esta frase demoledora hace referencia a los días posteriores a su intento de suicidio, algo que cortó la respiración de los colaboradores en plató y de la audiencia que estaba pendiente de su testimonio.

«Prefiero que sigan creyendo la versión que tienen porque el día que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado, de lo que ella ha formado parte y de quien es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida y no me gustaría que sufriera». Como ya se la escuchó decir hace unos días durante uno de los adelantos del documental: «Me puse por delante de ellos para que no les rozara ni el aire».

«A mí nadie me devuelve fines de cursos de mis hijos, besos, abrazos… todo lo que yo he perdido durante tanto tiempo. Nadie me va a devolver todo lo que yo he perdido por esta persona». Emocionada, no podía evitar volver a llorar reflexionando sobre la ausencia de sus hijos en el día a día y también en días tan señalados en el calendario de unos padres como el día de Reyes.

«No espero que le ocurra nada, solo que me deje tranquila», dice sobre su exmarido. Y repite en varias ocasiones que «quiero que se me deje de juzgar, de hacer daño. Quiero vivir con lo que me queda, porque lo otro ya no lo tengo».

Y zanjaba, este primer episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ con un único deseo: «Que se sepa la verdad constatada y documentada. Probada, la única que hay. No hay tu verdad ni mi verdad. Quiero que se haga justicia».