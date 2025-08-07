Naím Thomas habla sin tapujos sobre la verdadera relación con sus compañeros de ‘OT’

Naím Thomas se ha sincerado durante la presentación de su obra, Se ha escrito un crimen, sobre la actual relación que mantiene con sus compañeros de OT y la posibilidad de que vayan a protagonizar un reencuentro. La última vez que veíamos a todos los triunfitos de la primera edición juntos fue en 2016, a lo que seguía también una gran gira de conciertos por toda España. Sin embargo, la situación ha cambiado, sobre todo a raíz del trágico fallecimiento de Álex Casademunt.

Algo que ha marcado un antes y un después en la vida de todos. De hecho, Thomas pone en duda que a estas alturas pueda darse otra reunión de semejante magnitud. «No lo sé, pero se me antoja muy difícil, sobre todo porque no estamos todos», ha comentado. «La situación nos evocará muchas cosas y va a ser complicado, porque la última vez lo organizó Gestmusic junto con TVE». Del mismo modo, el artista asegura que no se ve dentro de 7 u 8 años, con motivo del 30 aniversario, subiéndose a un escenario. «Hay un punto en el que hay que parar», afirma. Sin embargo, tampoco se cierra por completo a la idea, ya que si sus compañeros «le dicen ven, lo deja todo». «Si me dicen de tomar algo, voy de cabeza, pero algo tan grande…», enuncia.

Naím Thomas en la presentación de su obra: ‘Se ha escrito un crimen’. (Foto: Gtres)

Y parece que lejos del foco mediático, los triunfitos han protagonizado varias quedadas. «No hemos llegado a quedar todos, pero la gran mayoría hemos quedado varias veces. Alquilábamos una casa rural y nos íbamos todos juntos, que es una costumbre que deberíamos recuperar». Pese al paso del tiempo, cada vez que se reencuentran todo sigue igual, como si se hubiesen visto ayer mismo. «Es como cuando te reúnes con los compañeros de clase, que inconscientemente adoptas los mismos roles que tenías en ese momento».

Concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. (Foto: Gtres)

En cuanto al peso de la fama a una edad tan temprana como la que obtuvieron ellos, y la forma en la que puede llegar a afectarte psicológicamente, Naím destaca que es realmente importante que artistas de la talla de Aitana hablen abiertamente sobre cómo se sienten. «Tendría que haber más gente a ese nivel exteriorizando lo que sienten, porque hay mucha carga al respecto. Sobre todo, a la hora de que los cantantes hagan lo que se les diga y no puedan salir de ahí. Personalmente, las discográficas ayudan, pero no me merecen ningún respeto», ha declarado contundente. «Una persona tiene que ser honesta, y si yo ahora mismo no tengo nada que aportar, pues no me voy a engañar a mi mismo».

Naím Thomas en la presentación de su obra: ‘Se ha escrito un crimen’. (Foto: Gtres)

Lamentablemente para los fans, Naím Thomas no ha sido el único en desvincularse del grupo, ya que también lo han hecho otros compañeros como Manu Tenorio o Alejandro Parreño. «Se ha enfriado un poco bastante la cosa, últimamente la gente está muy dispersa», afirmaba el extriunfito. Además, dejaba entrever que no existía ya ningún chat en el que hablasen todos los compañeros. «Se ha eliminado ese chat. Yo qué sé, es curioso», dejaba en evidencia el distanciamiento que se había producido dentro del grupo.