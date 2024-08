Los eventos continúan en su pleno apogeo durante la temporada estival. Hasta Palma de Mallorca se ha desplazado Manu Tenorio junto a su mujer, Silvia Casas. La feliz pareja ha reaparecido para asistir a la cena oficial de las regatas Copa del Rey en el Club Náutico de Mallorca.

Después de posar en el photocall habilitado, atendieron con la amabilidad que tanto les caracteriza a los medios de comunicación. En un primer momento revelaron que se encuentran muy felices y contentos. «En familia y coordinando las vacaciones con el trabajo propio de los artistas en verano», explicaron con una gran sonrisa.

Manu Tenorio posando junto a Silvia Casas. (Foto: Gtres)

Manu Tenorio sobre ‘Operación Triunfo’

Antes de marcharse, Manu Tenorio fue preguntado por los presuntos chats que siguen existiendo con sus ex compañeros de Operación Triunfo, formato que le catapultó a la fama en 2001. Lejos de evitar responder, el cantante se desvinculó por completo. «Hace mucho tiempo que yo no estoy en esos chats», aseguró. Después añadió que ha pasado mucho tiempo desde que desconectó de todo lo relacionado con el espacio.

Manu Tenorio posando en un evento. (Foto: Gtres)

En los últimos tiempos han surgido varias polémicas a raíz de este asunto y sobre la existencia de unos presuntos chats en los que no están todos los que formaron parte del exitoso formato musical.

Y es que, con el paso del tiempo hay concursantes que siguen manteniendo una amistad como es el caso de Chenoa y Natalia, quienes comparten un vínculo de lo más cercano, mientras hay otros participantes que se alejaron del universo OT.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manu Tenorio (@manu_tenorio1)

Una triste despedida

En marzo de 2021, los concursantes de la primera edición recibieron una noticia desoladora. Álex Casademunt falleció a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad barcelonesa de Mataró. Con motivo del fallecimiento del cantante, sus compañeros se desplazaron hasta el citado lugar para darle el último adiós. Fue entonces cuando se pudo ver a un Manu Tenorio completamente devastado al igual que el resto de los asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Tenorio (@manu_tenorio1)

También, a través de las redes sociales, Manu Tenorio quiso homenajear al fallecido cantante. «¡Hasta siempre Álex! Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! Que me gustaba escucharte reír!!. Hace una semanas estuvimos Parra y yo hablando contigo por teléfono , y ahora esto. No me lo creo tío! Mi más sentido pésame a toda la familia», escribió Manu en un post en su perfil de Instagram. Además, añadió una fotografía de Álex en blanco y negro.