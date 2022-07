Manu Tenorio se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama musical español. Desde su paso por el talent musical ‘Operación Triunfo’ hace ya más de veinte años, el artista ha conseguido desarrollar su carrera en el mundo de la música, aunque esto es algo que no siempre le ha resultado fácil. Ahora, el cantante ha hablado como nunca antes de algunos de los aspectos menos conocidos de su vida. Ha sido en el programa Déjate querer, presentado por Toñi Moreno, donde el artista se ha sincerado a corazón abierto sobre las complicaciones que implica la vida del cantante, así como detalles de su faceta más personal. Una profunda entrevista en la que también ha tenido unas palabras para el que fuera su compañero, Álex Casademunt, que falleció en un dramático accidente de tráfico en marzo de 2021.

Precisamente sobre Álex Casademunt, Manu Tenorio ha dicho que para él y sus compañeros fue un golpe muy duro. “Los que estábamos en Madrid hablamos y lo único que pensamos era en ir a Barcelona. Nos ha dejado a todos muy descolocados. Era el más polifacético, se ha ido antes de tiempo, tenía mucho que ofrecer”, ha comentado visiblemente emocionado.

El cantante ha confesado que lo que ocurrió después de su paso por el reality musical no fue nada fácil. A pesar de que ya estaba acostumbrado a actuar antes de entrar en el concurso porque cantaba con su grupo y con algunas orquestas en celebraciones privadas, entrar en Operación Triunfo le cambió la vida y supuso un antes y un después. De hecho, aunque tenía pensado estudiar Derecho, cambió de idea. “Me generó un shock la popularidad, de un día para otro me conocían en México”, ha recalcado.

Sobre su vida personal, Manu Tenorio ha comentado que su tío Pedro ocupa un lugar especial en su vida, como figura paterna, ya que desde muy pequeño tuvo que asumir la marcha de su padre: “Desapareció, se desmarcó y dejó a mi madre sola con dos crías”, ha comentado el artista, que ha revelado que tuvo que vivir con su hermana y su madre en casa de sus abuelos. Una situación que ahora, echando la vista atrás, agradece mucho, ya que le dio la oportunidad de pasar tiempo con ellos. Además, ha confesado que le compró una casa a su madre gracias al dinero que ganó con su participación en Operación Triunfo. “Es una de las cosas más bonitas que me dio esta profesión, brindarle a mi madre algo que le habían arrebatado”, ha explicado.

El andaluz no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su mujer, Silvia Casas, a la que conoció durante una exposición fotográfica. El cantante se ha mostrado muy agradecido a su esposa, que ha supuesto un gran apoyo para él, sobre todo en los momentos en los que se encontró solo, sin el respaldo de una discográfica: “Tengo mi propia oficina gracias al esfuerzo, trabajo y constancia. Menos mal que estuvo ella para apoyarme”, ha declarado.

El artista tiene claro que, si ahora mismo su padre regresara y le pidiera perdón, no tendría reparos en abrirle los brazos, aunque le costaría un poco retomar cierta normalidad: “Cuando una persona aprende a personar es madurar como persona y crecer como ser humano. Le perdonaría, pero me costaría mucho trabajo. Esas cosas no han sido agradables, pero son necesarias para llegar hasta aquí”, ha declarado.