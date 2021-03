Manu Tenorio se emociona al hablar del primer recuerdo que tiene de Álex Casademunt

El pasado 3 marzo tenía lugar uno de los sucesos más tristes en lo que va de año. Álex Casademunt perdía la vida en un accidente de tráfico. Todos lloraban su muerte, pero especialmente doloroso fue para quienes fueron sus compañeros en ‘Operación Triunfo 1’. Uno que le conocía muy bien era Manu Tenorio. El andaluz tenía una conexión muy especial con él e incluso fue una de las personas con quien habló unos días antes del fatídico suceso.

Ahora, dos semanas después de darle el adiós definitivo en Cataluña, el sevillano ha reaparecido. Lo ha hecho en la exposición oficial de ‘Superthings’, adonde ha ido muy bien acompañado. A su lado estaban su inseparable mujer, Silvia Casas, y el hijo de ambos, Pedro, que ha crecido muchísimo desde la última vez que le pudimos ver.

Pese a lo bromista que se ha mostrado durante el photocall, una parte de Manu Tenorio sigue de luto por la pérdida de su amigo: «Ha sido un drama, una tragedia sin parangón. Para todos nosotros ha sido devastador», comenzaba diciendo. «Yo me enteré a primera hora de la mañana y para mí está siendo muy duro. Me llena de satisfacción que algunos compañeros lo encajan de otra manera, pero yo la verdad que las ausencias de esta manera tan violenta las siento y las padezco muy mal».

Visiblemente emocionado, Manu Tenorio ha contado cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza cuando piensa en Álex Casademunt: «A mí lo primero que se me viene a la cabeza es que era un hombre con una alegría natural extraordinaria. Allá donde entraba llenaba el espacio con su luz y con su alegría…». En ese momento, el artista pide a la reportera dejar de hablar porque la emoción se lo impide.

Las lágrimas siguen haciendo acto de presencia en él. La Academia forjó una amistad que perduraba más de veinte años después. Su despedida pública en Instagram fue muy emocionante: «Hasta siempre Álex!! Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! Que me gustaba escucharte reír!!. Hace una semanas estuvimos Parra y yo hablando contigo por teléfono , y ahora esto. No me lo creo tío! Mi más sentido pésame a toda la familia», escribió.

Manu Tenorio fue uno de los compañeros de Álex Casademunt en ‘OT 1’ que se desplazó hasta Mataró para acudir al funeral en memoria del catalán y arropar a su familia. Allí también estuvieron Nuria Fergó, Natalia, Chenoa y David Bustamante. El cántabro no pudo evitar reprimir las lágrimas cuando abrazó a la madre del fallecido cantante. Sin lugar a dudas que el fallecimiento repentino de Casademunt ha teñido de negro lo que iba a ser un año de festejo por el 20º aniversario de la primera edición del talent show musical.

A pesar de que está atravesando un momento durísimo, Manu Tenorio tiene el apoyo de su familia y continúa volcado en su música. La muerte de su amigo le ha hecho reflexionar en su cuenta de Instagram: «De nada nos sirve estar a malas con el pasado. Mirarnos al espejo y exigirnos cuentas constantemente. Tampoco está de más ser un poco generoso con nosotros mismos. Tampoco estaría de más perdonarnos de vez en cuando un poco. Para encontrar la paz primero tenemos que hacer es encontrarla en en nosotros mismos. Tu eres lo único que realmente tienes».