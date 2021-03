Dolor, llanto, rabia, impotencia e incredulidad. Son solo algunos de los sentimientos que tienen aquellos que conocían a Álex Casademunt. La muerte del cantante tras sufrir un accidente de moto la pasada noche ha teñido de negro la escena musical y las redes sociales continúan llenándose hasta ahora de pésames y mensajes de recuerdo. Unos de los más afligidos han sido sus compañeros de ‘Operación Triunfo 1’, que no se podían creer la noticia.

Una de las reacciones más esperadas era la de David Bustamante. El artista cántabro fue pieza importante en la vida del catalán porque juntos cantaron ‘Dos hombres y un destino’, una de las canciones más conocidas y escuchadas de ‘OT’. Incluso, Bustamante ha sacado una nueva versión para su nuevo disco, aunque sin contar con Casademunt. El de San Vicente de la Barquera no se podía creer esta triste noticia: «No es Justo! No puedo…

Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero hermano… 💔DEP», escribía en su cuenta.

Otro David, en este caso Bisbal, se enteró de la trágica noticia de madrugada: «Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad».

Un recuerdo imborrable es lo que deja el exconcursante de ‘Operación Triunfo 1’ en Verónica Romero, más conocida como ‘Vero’. Los dos mantuvieron un affaire dentro de la Academia, si bien lo llevaron en secreto hasta que en 2016, Vero confesó al programa ‘Hora Punta’ que Casademunt y ella habían mantenido un romance que se alargó más allá de la finalización del programa. Hoy, Vero, ha escrito el mensaje que nunca querría haber tecleado: «Mañaco. Que suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Nunca pensé que te escribiría estas palabras y se me parte el corazón. Ahora eres un ángel revoltoso haciendo reír a otros angels. Te amo con todo mi amor. Prepárate universo, que allá va un ser de luz maravilloso ✨✨💫💫🌟🌟 @alex81casademunt 🤍».

Merche fue un gran amor en la vida del catalán. Juntos compartieron una relación de cuatro años, coincidiendo con el despegue musical de la artista. Ella se llegó a tatuar la inicial de Álex, que posteriormente borraría. Sin embargo, tras una ruptura, decidieron darse una nueva oportunidad. Hoy se ha mostrado absolutamente desconsolada: «Tengo el alma rota en un millón de pedazos… siempre estarás en mi corazón Alex de mi vida, tus ganas de vivir, tu talento, tus locuras, tú corazón bonito… Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo… Siento con toda mi alma tu pérdida 💔 Mi más sentido pésame a toda la familia. Buen viaje bonito mío».

Quien también compartió aventura con él fue Chenoa. La argentina ha colgado una foto de Álex Casademunt con un texto en el que hace un guiño a ‘Mi música es tu voz’, el himno de ‘OT’: «Ve tranquilo mi cangrejo,te quiero mucho…siempre estarás a nuestro lado, pq mi música es tu VOZ por siempre…Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹 @alex81casademunt».

Álex deja también muchísimos amigos. Una mujer con la que mantenía una bonita amistad e incluso algún proyecto empresarial era Marta López. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha publicado un extenso y sentido mensaje en su Instagram para despedirse de él: «No me lo puedo creer, cómo te has ido así, tan pronto… mi Sosi, mi amigo, mi confidente. No me lo puedo creer, eres parte de mi vida, han sido 20 años juntos Sosi, 20 años de risas, negocios, cariño.. mucho cariño, complicidad, juntos creamos un proyecto. No me lo puedo creer, ahora que siendo papá llenaste tu alma. No me lo puedo creer Sosi, habíamos quedado en hacer muchas cosas, me prometiste que me ibas a ayudar…No me lo puedo creer, tan lleno de vida siempre, incansable, cierro los ojos y nos veo en el barco, en Punta Umbría dónde tanto nos gustaba estar, con tu guitarra, escribiendo canciones, cantando, siempre sonriendo, soñando en todo lo que ibas a hacer. Sé que un trocito de mi se ha ido contigo y una parte de ti siempre estará conmigo, hoy rezaré por ti Sosi, te quiero mucho y es que… No me lo puedo creer. 😥💔DEP».

A medida que pasan las horas se siguen sucediendo los mensajes de cariño en redes sociales para dar el adiós a Álex Casademunt.