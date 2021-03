David Bustamante no ha podido contener las lágrimas en el último adiós a Álex Casademunt. El cantante cántabro se ha mostrado completamente devastado en el tanatorio de Mataró donde se ha celebrado una misa en recuerdo al artista, fallecido trágicamente el martes por la noche en un accidente de tráfico a los treinta y nueve años. Un triste suceso que ha dejado consternados a sus compañeros y amigos.

Pocas horas después de conocerse la triste noticia, eran muchos los que le rendían homenaje a través de las redes sociales, entre ellos, David Bustamante, que se mostraba devastado: “que alguien me diga que es mentira”, escribía el intérprete en su cuenta.

Algunos de los que fueran sus compañeros en la primera edición del talent musical “Operación triunfo” se trasladaban ayer por la mañana hasta la localidad catalana para acompañar a la familia en estos difíciles momentos. David Bustamante lo hacía junto a Nuria Fergó, Natalia, Chenoa y Manu Tenorio. A su salida de Madrid, el cántabro se mostraba consternado y no quería hacer declaraciones, sin embargo, ya en Mataró hay sido presa de la emoción. Y es que ambos estaban muy unidos desde que fueron protagonistas de una de las canciones más populares salidas del certamen, “Dos hombres y un destino”. A lo largo del día de hoy han sido otros quienes han viajado hasta Mataró para despedirse.

El cántabro ha llegaba al tanatorio junto a Verónica, Javián y Manu Tenorio. El artista se abrazaba a la madre de Álex Casademunt y rompía a llorar desconsoladamente ante la situación. Han sido muchos los que se han trasladado hasta la localidad para despedirse del cantante. Algunos de ellos llegaron ayer y han regresado ya a Madrid debido a sus compromisos profesionales, mientras que otros aún siguen en Mataró.

Han sido muchos los que se han acercado hasta la capilla ardiente para dar su último adiós al cantante. Además de sus compañeros de «Operación triunfo», la familia del Álex Casademunt ha estado acompañada en este difícil momento por otros amigos del artista. Laia, la expareja de Casademunt, era una de las primeras en llegar para despedir al padre de su hija, Bruna. Ambos mantenían una excelente relación por el bien de la pequeña, de apenas tres años, que se había convertido en una de las mayores ilusiones del artista. Rota de dolor también ha llegado la actual pareja del artista, Judit Puig, con quien además de sentimental, mantenía una relación laboral.

Mucho más que amigos

David Bustamante ha sido en los últimos años una de las personas más cercanas a Álex Casademunt desde que se conocieran en la primera edición de “Operación triunfo”. El cántabro y el catalán estaban muy unidos. Sin embargo, en los últimos tiempos habían protagonizado algún desencuentro. Y es que David Bustamante acaba de sacar una nueva versión del tema que interpretaban juntos hace dos décadas, pero al parecer no avisó de esto a Álex. El artista confesó en redes sociales que lamentaba que Bustamante no le hubiera dicho nada del lanzamiento de esta nueva versión. «Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño… Jajaja, muchos éxitos», escribió Casademunt en su cuenta personal de la red social Twitter.