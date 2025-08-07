En la premiere de BALLERINA en Tokio, Ana de Armas ha demostrado por qué es uno de los grandes referentes de estilo del momento. La actriz, que atraviesa un momento personal y profesional de lo más dulce, ha deslumbrado en la alfombra roja con un vestido que combina elegancia, modernidad y un toque de fantasía. El diseño, un espectacular vestido largo negro con delicadas transparencias salpicadas de pequeños cristales que simulan un cielo estrellado, se adorna con un cuerpo plateado bordado con pedrería que crea un contraste lleno de magnetismo. La prenda, que juega con los volúmenes y texturas, resalta la silueta de Ana de Armas y aporta un aire etéreo gracias a la caída fluida de la falda.

El peinado, con su melena recogida en un moño bajo pulido y algunos mechones sueltos enmarcando el rostro, potencia la sofisticación del look, mientras que el maquillaje suave, centrado en una piel luminosa, un sutil eyeliner y unos labios nude, deja todo el protagonismo al vestido. Ana ha completado el conjunto con unas sandalias negras minimalistas que apenas se dejan ver entre las capas del vestido, reafirmando una estética discreta y elegante. La combinación de pedrería, transparencias y el diseño arquitectónico del vestido convierten a la actriz en la indiscutible estrella del evento, acaparando todas las miradas y los flashes en la alfombra roja.

Ana de Armas en la premiere de ‘Ballerina’ en Tokio. (Foto: Gtres)

Este momento tan radiante para Ana de Armas coincide con la confirmación de su relación con Tom Cruise, tras meses de rumores y especulaciones. La pareja ha sido cazada recientemente paseando de la mano por las calles de Woodstock, en Vermont, lugar en el que la actriz tiene una residencia. Las imágenes los muestran relajados, compartiendo gestos cariñosos y disfrutando de unos días de desconexión en un entorno idílico. Se trata de la primera vez que ambos se dejan ver en actitud cercana, confirmando que entre ellos hay algo más que una amistad, y convirtiéndose en la pareja sorpresa del verano.

El romance entre Ana y Tom ha sorprendido a muchos, dado que durante los últimos meses apenas habían coincidido públicamente y siempre han mantenido un perfil discreto. Sin embargo, las instantáneas publicadas dejan claro que la complicidad entre ellos es evidente y que han decidido dar un paso adelante en su relación. Durante su estancia en Woodstock, la pareja visitó lugares emblemáticos como la Billings Farm & Museum, mostrando una actitud cercana y feliz, ajenos a la atención mediática.

Este nuevo capítulo sentimental llega en un momento clave para Ana de Armas, quien está consolidando su carrera en Hollywood tras su aplaudido papel en Blonde y su incorporación a la franquicia John Wick con Ballerina, película que protagoniza y para la cual ha demostrado una impresionante preparación física. A sus 37 años, Ana ha demostrado una capacidad camaleónica tanto en sus interpretaciones como en sus elecciones de estilo, posicionándose como un icono de moda que sabe arriesgar y brillar con luz propia. Por su parte, Tom Cruise, que a sus 63 años sigue siendo una de las mayores estrellas del cine de acción, llevaba tiempo alejado de rumores sentimentales tras sus sonadas relaciones del pasado. El hecho de que ambos hayan decidido dejarse ver juntos públicamente sugiere que su relación es más sólida de lo que muchos esperaban.