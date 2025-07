Ana de Armas y Tom Cruise como nunca antes: navegando por Menorca

Ana de Armas y Tom Cruise ya no se esconden y pasean su amor por las aguas de Menorca, según publica en exclusiva la revista ¡Hola! Unas imágenes en las que vemos a ambos actores recorriendo la costa occidental de la isla balear (entre Cala’n Bosh y el Cap d’Andratx), a bordo de un velero. Muy relajados, la pareja pudo disfrutar del buen clima junto a Salsa, una de las mascotas de la actriz, y con los que viaja a todas partes. Una escapada de lo más relajante, donde Armas aprovechaba para leer y Tom se muestra bastante entretenido con el móvil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Para la ocasión, vemos que Ana optaba por un look muy ibicenco, con un vestido blanco semitransparente sobre un bikini negro, mientras que Cruise luce un suéter celeste y un pantalón corto azul. Instantáneas tomadas el pasado 30 de junio, tal y como explican en la revista, y en las que ambos derrochan complicidad, mientras conversan tranquilamente alejados del foco mediático. Y es que si por algo se caracteriza esta pareja, es por su discreción, aunque todo parece indicar que cada vez están más unidos.

Ana de Armas y Tom Cruise. (FOTOS: GTRES)

Por su parte, Ana ya había reconocido en una entrevista que tiene muchas ganas de tener hijos y formar una familia. «No depende solo de mí», matizaba al respecto. «El amor es impredecible y nunca se sabe cuándo llegará. Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película», aseguraba. Desde que se dejasen ver juntos por primera vez el pasado febrero, precisamente durante la noche de San Valentín, los rumores respecto a su romance no han dejado de crecer.

Las imágenes definitivas de Ana de Armas y Tom Cruise, navegando juntos en Menorcahttps://t.co/wKzemURdZs — Revista ¡HOLA! (@hola) July 16, 2025

Y es que a pesar de que en un primer momento se hablaba de trabajo o incluso una colaboración de cara a futuros proyectos, su aparición estelar en el 50 cumpleaños de David Beckham no hacía más que aumentar la expectación respecto a la nueva pareja del momento en Hollywood. Lo curioso es que incluso Katie Holmes, expareja de Tom Cruise y madre de su hija, parece haberles dado el visto bueno. Y es que la actriz fue pillada dándole «like» a una publicación que destapaba los entresijos de este romance.

La última relación conocida de Armas fue con Manuel Anido, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con el que se dejaba ver en actitud cariñosa en numerosas ocasiones desde finales del 2024. Mientras que, en el caso de Tom Cruise, se le relacionó con Elsina Khayrova a principios del 2024, y el actor llegaba incluso a conocer a sus hijos.