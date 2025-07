Siempre que su agenda se lo permite, los Reyes aprovechan para hacer planes privados. La mayoría de las veces disfrutan yendo al cine y a cenar, como una pareja más, pero otras prefieren quedar con amigos por separado. Por ejemplo, a don Felipe le gusta mucho ir a esquiar, mientras que la Reina prefiere quedar con sus amigas y explorar las propuestas gastronómicas que ofrecen los distintos restaurantes de Madrid.

Al Rey Felipe también le gusta salir a comer cuando no tiene mucha carga de trabajo y precisamente hace poco ha sorprendido al dueño de un local cuando se presentó con doña Letizia para disfrutar de un almuerzo privado. Ha sido gracias a las redes sociales que hemos tenido constancia de esta visita al restaurante Poncio, ubicado muy cerca del parque del Retiro de Madrid. Un local dirigido por Willy Moya que ofrece una cocina de fusión de estilo español, internacional, mediterráneo y moderno y que destaca por la alta calidad de sus recetas y de sus materias primas. Entre sus platos más relevantes se encuentra la corvina con fideuá, el gazpacho de centollo y postres innovadores, como la tarta de queso parmesano. Poncio ha sido distinguido con el Solete Repsol y cuenta con varias menciones en la Guía Michelin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willy Moya (@poncio.wm)

Según ha contado su chef, Rodrigo Carretero, en su perfil en la popular red social TikTok, se encontraba en el local cuando uno de los camareros le avisó de la presencia del Rey Felipe: «Estaba cocinando en la cocina y de repente apareció uno de mis camareros y me dice: tu rey está en la puerta. Me asomé y dije: ‘La verdad es que se parece’», ha dicho en el vídeo, en el que ha explicado que nadie hizo una reserva previa y, por tanto, no sabía con antelación que el monarca iba a ir a comer, como sí ocurre en otras ocasiones.

Carretero decidió entonces llamar a su mujer, porque no sabía qué tenía que hacer o si tenía que seguir algún protocolo especial. Ella, sin dudarlo le contestó que le diera de comer. Tal como ha relatado, el monarca estaba con doña Letizia y para él fue todo un honor que eligieran su local, de hecho, les gustó mucho la comida y el servicio. «Aquí tratamos a todo el mundo como reyes», ha dicho.

Aunque no ha dado muchos detalles del menú que tomaron don Felipe y doña Letizia, sí que ha explicado que degustaron costillas y gildas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willy Moya (@poncio.wm)

Los planes gastronómicos de los Reyes

No es la primera vez que trascienden datos de los planes gastronómicos de los Reyes juntos o de don Felipe y doña Letizia por separado. El año pasado, por ejemplo, después de las vacaciones de verano se dejaron ver en un conocido local especializado en pescados y mariscos ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Oriente. Hace varios años también trascendió que habían acudido junto al dermatólogo Pedro Jaén y su esposa a cenar a un local en el centro, el restaurante Ferretería.