Paola Olmedo y José María Almoguera anunciaron su separación en marzo de 2024, dos años después de haberse dado el sí, quiero y tan solo nueve meses después del nacimiento de su hijo, Marc. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, su divorcio aún no ha sido oficializado. Aunque ambos han rehecho sus vidas por separado, la firma definitiva de los papeles continúa en pausa. La empresaria ha querido aclarar públicamente que este retraso no obedece a ningún conflicto entre ellos, sino a una cuestión puramente administrativa: «Está todo cerrado. Es solo cuestión de tiempo», ha declarado a las cámaras de Gtres.

Desde que decidieron poner fin a su matrimonio, Paola y José María han llevado vidas completamente independientes. La separación fue, según ambos, una decisión consensuada tras meses de dificultades que no lograron superar, y según afirmó el propio José María, no hubo terceras personas involucradas. Tras su ruptura, la pareja optó por tomar caminos separados y dejaron de convivir en el domicilio conyugal. Fue él quien abandonó la vivienda para comenzar una nueva etapa.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

A lo largo del último año, ambos han tenido nuevas relaciones sentimentales. Paola Olmedo inició un romance con un compañero de gimnasio, Sergio, con quien fue vista en actitud muy cariñosa en varias ocasiones. Sin embargo, la relación llegó a su fin en mayo de 2025. En declaraciones a TardeAR, la colaboradora explicó que atravesaba un momento complicado en el plano laboral y emocional, y que no podía entregarse a una relación como su pareja necesitaba: «Estoy muy estresada, no tengo tiempo para dedicarme al cien por cien a alguien. No le puedo dar lo que él quiere», confesó. A pesar de la ruptura, aseguró que mantienen una buena relación.

Por su parte, José María Almoguera ha encontrado estabilidad en su relación con María la jerezana, a quien conoció durante su participación en GH VIP. Desde entonces, ambos se han vuelto inseparables. Han compartido vacaciones con la madre de él, Carmen Borrego, y disfrutan de un verano de lo más romántico. Aunque en febrero de este año el hijo de Carmen Borrego aseguraba tajantemente que no volvería a casarse, su postura podría haber cambiado. «El matrimonio jode las relaciones», dijo entonces. Sin embargo, según fuentes cercanas, no descarta del todo volver a pasar por el altar, algo que no podría concretarse hasta que el divorcio con Paola sea efectivo.

José María Almoguera y María ‘la jerezana’. (Foto: Gtres)

En cuanto al futuro legal de su relación, Paola Olmedo ha sido clara en su última aparición ante los medios. «El divorcio es algo que estamos llevando de forma muy íntima. Cuando esté firmado, lo sabréis. Pero está todo bien. No depende ya de nosotros», ha asegurado. También ha dejado claro que no hay ninguna disputa relacionada con la custodia de su hijo Marc y que mantienen un acuerdo cordial.

Paola Olmedo se aferra a su soltería

Mientras José María Almoguera disfruta de un momento especialmente dulce al lado de su nueva pareja, Paola Olmedo ha optado por tomar un camino muy diferente. Tras poner fin a su breve romance con Sergio la empresaria ha decidido enfocarse plenamente en su desarrollo profesional y en el cuidado de su hijo Marc, que se ha convertido en su principal prioridad. Lejos de buscar una nueva pareja o dejarse llevar por relaciones pasajeras, Paola ha dejado claro que, en este momento, no tiene espacio emocional ni tiempo suficiente para involucrarse sentimentalmente. Además, ha reafirmado que, si algún día se enamora de nuevo, será para construir algo serio y duradero: «Si tengo un amor, no será algo pasajero. Si estoy con alguien, estoy. Por ahora, todo bien», ha dicho con rotundidad.