La familia siempre ha sido un terreno delicado, pero cuando los lazos de sangre se entrecruzan con el foco mediático, las tensiones pueden escalar hasta convertirse en auténticas guerras de declaraciones y posturas enfrentadas. En este contexto, Paola Olmedo, quien fuera pareja de José María Almoguera, ha roto su silencio y ha dado su opinión sobre el creciente distanciamiento entre su ex y Alejandra Rubio, su prima, en lo que ya algunos califican como otra batalla familiar en el clan Campos.

Este miércoles, 23 de abril, en las inmediaciones de su lugar de trabajo en Madrid, Olmedo accedió amablemente a responder las preguntas de los medios, si bien quiso dejar claro que su prioridad en estos momentos es mantenerse completamente al margen de lo que está ocurriendo. «Todo el mundo está en su derecho de vender lo que quiera», comenzó diciendo con firmeza tras ser preguntada expresamente por la exposición mediática que José María Almoguera ha mantenido en los últimos meses. Unas palabras que dejan entrever que Paola no sólo respeta la decisión de quienes optan por contar su vida públicamente, sino que también lanza un mensaje directo a Alejandra Rubio, quien ha acusado recientemente a su primo de «vender por detrás».

Paola Olmedo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Respecto a la relación entre José María y Alejandra, Paola recordó: «Estando conmigo tenían buena relación, de cariño y se hablaban muy bien». Estas palabras sugieren que, durante su matrimonio con José María, los primos mantenían una relación cordial, y que el distanciamiento actual podría haber surgido después de su separación.​ «Tienen vidas muy diferentes. Si José tiende a no tener conflicto, es lo más razonable», añadió.

Cuando se le preguntó si conocía al bebé que Alejandra Rubio tiene en común con Carlo Costanzia, Paola fue escueta pero muy clara: «Tenéis que preguntarle a él», refiriéndose a José María Almoguera. Lejos de alimentar especulaciones, Olmedo evitó pronunciarse sobre si su ex marido ha tenido algún tipo de acercamiento o relación con el hijo de su prima, dejando esa responsabilidad en manos del propio José María. Tampoco quiso aclarar si Alejandra conoce a su hijo en común con el hijo de Carmen Borrego. En este sentido, Paola fue rotunda al afirmar que hace ya tiempo que está «completamente desvinculada» de la familia Campos, motivo por el cual no tiene información sobre estos asuntos.

Alejandra Rubio aclara en qué punto se encuentra su relación con su primo

​Alejandra Rubio ha aclarado este jueves, 24 de abril, el estado actual de su relación con su primo José María Almoguera, con quien mantiene un distanciamiento evidente. En declaraciones en el programa Vamos a ver, en Telecinco, la colaboradora ha expresado: «No tengo ningún problema con mi primo José, para mí no hacemos lo mismo. Yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, ni hablando mal de mi madre ni he entrado a ningún reality de televisión. Simplemente hago aquí mi trabajo».

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Gtres)

El conflicto entre Alejandra Rubio y José María Almoguera tiene su origen en unas declaraciones de la periodista Sandra Aladro en el programa antes citado. Durante la emisión del pasado jueves, Aladro elogió públicamente a José María Almoguera, calificándolo como «el más amable de la familia». Un comentario que no pasó desapercibido para Alejandra, quien, visiblemente molesta y sintiéndose aludida, no dudó en replicar en directo. «Yo también era encantadora cuando empecé aquí. Era amable, al principio, hasta que me acosáis. Si tú dieras con tu agencia la misma turra que me dais a mí todos los días de la vida, pues igual José María también salta», le recriminó la hija de Terelu Campos a su compañera en plató.